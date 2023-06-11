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Ehliyeti olanlar dikakt! Bunu yapmayanlara 951 TL ila 1.917 TL ceza kesiliyor

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Ehliyeti olanlar dikakt! Bunu yapmayanlara 951 TL ila 1.917 TL ceza kesiliyor
Ehliyet sahiplerini yeniden ilgilendiren yeni haberler paylaşıldı. Peki yeni ceza tutarları ne oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Ehliyet sahipleri artık kurallara uymazsa bu tutarları ödeyecek! Tam 1917 TL ceza yeme ihtimaliniz var! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SAHİPLERİ İÇİN SON ÇIKIŞ

B sınıfı ehliyeti olan bütün sürücülere yeni uyarılar peş peşe geldi. Karayolları Trafik Kanunu yeni ceza tutarları belli oldu. Trafik düzenini bozan sürücüler için büyük cezalar kesilecek. Yapılan yeni düzenlemeyle trafik kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir trafik oluşturulması hedefleniyor. 

Yeni Trafik Cezası Tutarları

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde emniyet kemeri kullanmayan sürücülerin 436 TL ceza alacağı öğrenildi. Aynı zamanda trafikte sürücünün cep telefonu konuşması ile oluşabilecek cezalar için cep telefonu kullanımı cezası da 951 TL olarak belirlendi. Yaya geçidi kullanarak karşıya geçen yayaya yol vermemenin cezası ise 1917 TL'ye yükseltildi. Kurallara uymayan sürücülerin araçlarına toplam 3 bin 304 TL ceza kesilmiş olacak. Kesilen cezaların sorgulama ve ödeme işlemleri e-Devlet sistemine giriş yaparak yapılabiliyor. 

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