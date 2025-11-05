Ehliyetsiz Alkollü Sürücüye 45 bin 234 lira Ceza

Yozgat'ta Trafik Jandarması uygulaması

Yozgat'ta gerçekleştirilen yol kontrollerinde, Trafik Jandarması tarafından durdurulan araç sürücüsü sorgulandı. Yapılan kontrollerde sürücünün sürücü belgesi bulunmadığı ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi.

Kimliği G.K. olarak kaydedilen sürücüye, ilgili mevzuat gereğince işlem yapıldı. Sürücüye uygulanan ceza tutarı 45 bin 234 lira idari para cezası olarak bildirildi.

Olayla ilgili işlemler, Trafik Jandarması yetkilileri tarafından sürdürüldü.

YOZGAT’TA YAPILAN TRAFİK KONTROLLERİNDE SÜRÜCÜ BELGESİ BULUNMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI. -