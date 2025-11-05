Ehliyetsiz Alkollü Sürücüye 45 bin 234 lira Ceza — Yozgat

Yozgat'ta Trafik Jandarması yol kontrolünde, sürücü belgesi olmayan ve alkollü olduğu belirlenen G.K.'ye 45 bin 234 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:43
Yozgat'ta gerçekleştirilen yol kontrollerinde, Trafik Jandarması tarafından durdurulan araç sürücüsü sorgulandı. Yapılan kontrollerde sürücünün sürücü belgesi bulunmadığı ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi.

Kimliği G.K. olarak kaydedilen sürücüye, ilgili mevzuat gereğince işlem yapıldı. Sürücüye uygulanan ceza tutarı 45 bin 234 lira idari para cezası olarak bildirildi.

Olayla ilgili işlemler, Trafik Jandarması yetkilileri tarafından sürdürüldü.

