Ehliyetsiz araca alkollü bindi, bütün kuralları çiğnedi!

Sakarya’da daha önceden aldığı cezayla ehliyetine el konulan bir sürücü aracında hem ehliyetsiz hemde alkollü olarak yakalandı. Sokağa çıkma yasağında, yaptığı bu davranışla bütün kuralları çiğneyen sürücüye ceza yağdı.

Ehliyetsiz araca alkollü bindi, bütün kuralları çiğnedi!
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, önceden aldığı bir ceza ile 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan  Fevzi A. isimli vatandaş sokağa çıkma yasağında aracıyla dışarı çıktı. Alkollü ve üstelik ehliyetsiz bir şekilde dışarı çıkan sürücü, alkolünde etkisiyle direksiyon halimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki kaldırımlara çarptı. Devriye gezen polis ekipleri kazayı görür görmez olay yerine geldiler fakat polisleri gören Fevzi A., kaçmak için yol kenarındaki tarlaya girdi. Alkollü olduğu için yürümekte zorluk çeken vatandaş polisten kaçarken dengesini kaybederek tarladan aşağı yuvarlandı.

Polis, tarlanın içine girerek sürücüyü düştüğü yerden zorlukla çıkarttı. Alkol muayenesini reddeden vatandaş ile polise cezaevinde yattığını iddia ederken polisle arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Ehliyetsiz araca alkollü bindi, bütün kuralları çiğnedi!

Fevzi A., daha sonrasında ise evine götürülmek üzere polis aracına bindirilmek istendi fakat o sırada polislere, “Benim arabam var onunla gideceğim” dediği öğrenildi. Polis ekipleri ise sürücüyü güçlükle ikna ederek polis otosuna bindirdi ve sürücüyü evine götürdü.

Evine götürülen Fevzi A.’ya sokağa çıkma yasağında alkollü araç kullanmak ve diğer işlemlerden toplamda 10 bin TL’nin üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl daha uzatıldı.


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