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Ehliyetsiz Genç Sürücünün Kazası Beyşehir'de Gündem Oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ehliyetsiz bir genç video çekerken kaza yaptı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 17:22
Ehliyetsiz Genç Sürücünün Kazası Beyşehir'de Gündem Oldu

Beyşehir'de Video Çekerken Kaza Yapan Genç Sürücü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 18 yaşından küçük olan bir ehliyetsiz sürücü M.A.K., otomobil kullanırken video çekmek isterken kaza yaşadı. Esence Mahallesi'nde meydana gelen olayda, direksiyon hâkimiyetini kaybeden genç, aracın yoldan çıkmasına sebep oldu.

Kaza Sonrası Yaralanma ve Sağlık Durumu

Kaza sonucu ehliyetsiz sürücü M.A.K. yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Yetkililere göre, M.A.K.'nın sağlık durumu iyi. Olayın ardından yapılan incemelerde, M.A.K.'nın telefonundaki videoda kaza anı da kaydedildi. Videoda, otomobilin seyri sırasında M.A.K.'nın panikleyerek çığlık attığı duyuluyor.

Bu tür kazalarda, gençlerin ehliyetsiz araç kullanma alışkanlıkları halk sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, genç sürücüler için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğinde birleşiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil sürerken video çeken 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil sürerken video çeken 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü kaza yaptı.

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