EİT Başsavcıları 6. Toplantısı Taşkent'te — İşbirliği ve Siber Güvenlik

EİT Başsavcıları 6. Toplantısı Taşkent'te Gerçekleştirildi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üye Ülkeleri Başsavcıları 6. Toplantısı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Başsavcısı Nimetulla Yoldaşev, açılışta toplantının ülkede yapılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcılar ve açılış mesajı

Etkinlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan başsavcılarının yanı sıra EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk yer aldı. Toplantıda söz alan Özbekistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara gönderdiği mesajı okudu.

Gündem ve tartışmalar

Katılımcılar, üye ülkeler başsavcılıkları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı güven ve dayanışmanın artırılması ile suçlarla mücadelede işbirliğinin pekiştirilmesi konularını ele aldı. Toplantıda özellikle siber suçlar, yolsuzlukla mücadele ve bu alandaki mevzuat uygulamaları üzerinde bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Ayrıca, üye devletlerin yargı ve hukuk sistemlerindeki reformlar, çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi, savcılık kurumları arasındaki mesleki işbirliğinin artırılması gündeme geldi. Katılımcılar, çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerinin savcılık çalışmalarına uygulanması, dijital adli bilişim ve siber güvenlikte uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı.

Sonuç ve deklarasyon

Toplantı, EİT üyesi ülkelerin savcılık kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, bilgi ve deneyim alışverişini artırmak için önemli bir platform olarak değerlendirildi. Etkinliğin ardından katılımcılar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başsavcıları 6. Toplantısı Sonuç Bildirisi'ni imzalayarak toplantıyı sonuçlandırdı.

