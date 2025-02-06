Ekim Apartmanı'nın Yıkımına İlişkin Yeni Bilirkişi Raporu Açıklandı

Adana'daki Ekim Apartmanı için yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Adana'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na dair yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bu rapor, 42 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına eklendi.

Raporun Öne Çıkan Bulguları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından hazırlanan 45 sayfalık raporda, binada kullanılan beton ve çeliğin yönetmelik koşullarını sağlamadığı vurgulandı. Raporda, Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 15 katlı apartmanın proje ve ruhsat bilgilerinin uygun olduğu belirtildi.

Beton ve Çeliğin Kalitesi İncelendi

Ekim Apartmanı'nın enkazından alınan karot ve demir numuneleri üzerinden gerçekleştirilen testlerde, zeminden kaynaklı bir sorun bulunmadığı ve yapıda kullanılan malzemelerin standartları karşılamadığı tespit edildi. Betondaki basınç dayanım değerlerinin yetersiz olduğu, donatı çubuklarının ise ilgili standartları karşılamadığı ifade edildi. Ayrıca, kullanılan agrega ve granülometrisi bakımından malzeme kalitesizliği de raporun önemli bulguları arasında yer aldı.

Kusur Dereceleri Belirlendi

Raporda müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya, teknik uygulama sorumlusunun yanı sıra zemin etüdü raporunu hazırlayan firma yetkilileri ile belediyenin yapı kontrol biriminin de kusur dereceleri değerlendirildi. Yapım sorumlusunun asli kusurlu olduğu, diğer yetkililerin ise tali kusurlu olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Sanıkların Yargılanması Devam Ediyor

Ekim Apartmanı'nın yıkılması sonucunda müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç, 16 Şubat 2023 tarihinde tutuklandı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan teknik uygulama sorumlusunun firari inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, 21 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştır. Üç sanık hakkında, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan hapis cezası isteniyor.