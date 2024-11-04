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Ekim Ayında Enflasyon Verileri Açıklandı

Ekim ayında enflasyon, aylık yüzde 2,88, yıllık ise yüzde 48,58 oranında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:01
Ekim Ayında Enflasyon Verileri Açıklandı

Ekim Ayı Enflasyon Raporu

Enflasyon, Ekim 2023 verilerine göre aylık bazda %2,88 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon oranı ise %48,58 seviyesine geriledi.

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