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Ekim Ayında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Faaliyetleri

Sahil Güvenlik, Ekim'de 10 bin deniz aracı kontrol etti, 3 bin göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:41
Ekim Ayında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Faaliyetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ekim Raporu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ekim ayı faaliyetlerine dair önemli verileri kamuoyuyla paylaştı.

Deniz Araçları ve Göçmen Kurtarma

Geçtiğimiz ay, 1-31 Ekim tarihleri arasında toplam 10 bin 317 deniz aracı kontrol edildi. Bu süreçte, aralarında çocukların da bulunduğu 3 bin 481 göçmen kurtarıldı ya da yakalandı.

Hayat Kurtaran Operasyonlar

Sahil Güvenlik ekibi, 29 kişinin hayatını kurtarırken, 18 hasta veya yaralının tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Bu faaliyetler, kurumun deniz güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

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