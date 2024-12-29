EKK, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Stratejisini Belirledi

EKK'dan Bölgesel Gelişme Stratejisi

Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028)ni duyurarak önemli bir adım attı. Bu strateji ile birlikte ülkemizin bölgelerinin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Deprem Sonrası Toparlanma Politikaları

Strateji kapsamında, deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak etkili politikalar üzerinde durulacak. Bu politikalar, bölgesel gelişim ve yenilikçilik açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Hedefler ve Beklentiler

EKK'nın yeni stratejisi, yalnızca rekabet gücünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerinin yeniden inşasına katkıda bulunmayı da amaçlıyor.