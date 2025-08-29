EKK: OVP (2026-2028) Döneminde Enflasyonla Kararlı Mücadele, Mali Disiplin Sürdürülecek

EKK: OVP (2026-2028) döneminde enflasyonla kararlı mücadele
Mali disiplin ilkesine bağlılık vurgulandı
EKK açıklamasında, OVP (2026-2028) döneminde enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürüleceği ve mali disiplinden taviz verilmeyeceği ifade edildi.
