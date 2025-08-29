DOLAR
EKK: OVP (2026-2028) Döneminde Enflasyonla Kararlı Mücadele, Mali Disiplin Sürdürülecek

EKK, OVP (2026-2028) döneminde enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ve mali disiplinden taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:55
EKK: OVP (2026-2028) Döneminde Enflasyonla Kararlı Mücadele, Mali Disiplin Sürdürülecek

EKK: OVP (2026-2028) döneminde enflasyonla kararlı mücadele

Mali disiplin ilkesine bağlılık vurgulandı

EKK açıklamasında, OVP (2026-2028) döneminde enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürüleceği ve mali disiplinden taviz verilmeyeceği ifade edildi.

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı