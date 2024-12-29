EKK Toplantısında Bölgesel Gelişme Stratejisi ve Ekonomi Politikaları Masaya Yatırıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2023 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde önemli kararlar almak için bu yılın son toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

Bölgesel Rekabet Gücü ve Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Toplantıda, Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılması ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması konuları ele alındı. EKK, aynı zamanda deprem sonrası toparlanma süreçlerine odaklanan politikaları da görüştü.

Küresel Ekonomik Belirsizliklere Rağmen İstikrar

Açıklamada, 2023 yılı boyunca jeopolitik gerilimler ve artan korumacılık eğilimlerinin Türkiye'nin ekonomi programını olumlu etkilediği belirtildi. Bu program sayesinde, enflasyon düşüşe geçti, cari açık önemli ölçüde azaldı ve işsizlik oranı tek haneli rakamlara indi.

Çeşitli ekonomik göstergelerin olumlu seyri, uluslararası rezervlerin rekor seviyelere çıkması ve dış finansman koşullarının iyileşmesi ile desteklendi. Türkiye, dünya üzerindeki en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından biri tarafından iki kademe birden kredi notu artırımı alan tek ülke olarak dikkat çekti.

GAP ile Tarım ve Kırsal Kalkınma

Açıklamada Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)'nin Türkiye ekonomisine katkısına değinilirken, yeni GAP Eylem Planı kapsamında tarımsal sulama yatırımları, akıllı tarım uygulamaları ve kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesi gibi çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Gelecek Dönemde Hedefler ve Önlemler

Geçtiğimiz EKK toplantısında başta ulaşım, sanayi, turizm ve lojistik sektörlerinde bölgesel kalkınma programları için gerekli tedbirler değerlendirildi. Ayrıca sosyal refahın arttırılması ve enflasyonla mücadele açısından gıda üretiminin artırılması konusunun önemi vurgulandı.

Suriye'deki olayların dış ticarete olası etkileri de değerlendirilerek, yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar üzerinde istişare edildi.

Bölgesel kalkınmanın, ülkenin rekabet gücü ve büyüme potansiyelini artırmak için kritik olduğu ifade edildi ve bu amaç doğrultusunda atılacak adımların önemine dikkat çekildi.