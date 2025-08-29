EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi

EKK: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz

Kurulun Mesajı

EKK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ekonomik politika önceliklerini yönlendirdiği vurgulandı. Kurul, ekonomide elde edilen kazanımların sürdürülebilirliğinin sağlanmasının temel hedef olduğunu belirtti.

Hedef ve Yol Haritası

Açıklamada, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenleyici ve yapısal adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Bu adımların hedefi; yatırım çekmeyi güçlendirmek, istihdamı desteklemek ve ekonomik kazanımların kalıcılığını tesis etmektir.

Kurulun açıklaması, önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin iş ve yatırım ortamını geliştirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceği mesajını net şekilde ortaya koydu.