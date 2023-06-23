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Ekmeğe zammı geliyor? 10 lira olacak iddialarına Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama!

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Ekmeğe zammı geliyor? 10 lira olacak iddialarına Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun başkanı Halil İbrahim Balcı, özellikle sosyal medyada ekmek fiyatının 10 liraya yükseldiği iddialarına yanıt verdi. Balcı, "Ekmeğin fiyatının 10 lira olacağı söz konusu değildir" diye konuştu.

Ekmeğin satış fiyatının 10 lira olacağı yönündeki söylentiler sosyal medyada gündem oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun başkanlık görevini yürüten Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde ekmeğin fiyatının 10 lira olduğu iddiasının ortaya atılmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Balcı, açıklamasında böyle bir fiyatlama durumunun söz konusu bile olmadığını ifade etti.

10 LİRA OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Halil İbrahim Balcı, ekmeğin fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekmeğin fiyatı hiç şüphesiz 10 lira olması söz konusu değil. Un sübvansiyonundaki düşüş, asgari ücretteki artış ve işletme giderlerinde olan artış ekmek fiyatlarını zam yapmaya zorladı." dedi.

İLLERDEN PEŞ PEŞE ZAM HABERİ GELDİ

10 lira olacak iddialarına Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama

 Bursa'da dün ekmek fiyatının 7,5 liraya yükselmesinin ardından dikkatler diğer illere çevrildi. Bu kapsamda Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin (SESOB) başkanlık görevini sürdüren Hacı Eyüb Güler, ekmeğe yapılacak olan zam konusunu askıya aldıklarını, sonra görüşüp karar vereceklerini söyledi.

Aydın!'daki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın (AYESOB) başkanı olarak görevde bulunan Muhammet Ali Künkcü ise, hem simite hem de ekmeğe zam yaptıklarını belirterek, "Tüccarları ve tüketicileri dikkate alarak fiyatları belirledik.

Bu iller dışında Uşak ve Niğde'de de ekmek fiyatları arttı. Bu gelişmeler sonrasında ekmeğin 10 lira olabileceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

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