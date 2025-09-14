Ekolojik Koridor Önerisiyle Yaban Hayvanlarının Şehre İnişi Önlenebilir

İRİZ ÖZBAKIR - WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Biyoçeşitlilik Kıdemli Uzmanı ve Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü, yaban hayvanlarının habitatlarının tahrip edildiğini vurguladı ve "Eğer bu yaşam alanları arasında ekolojik koridorlar oluşturursak hayvanlara bu koridorlardan farklı yaşam alanlarına ulaşma imkanı sağlamış oluruz." dedi.

Habitat tahribatı, nüfus yayılımı ve iklim değişikliği

Kütükçü, nüfusun yayılımı ve iklim değişikliğinin etkisiyle besin kaynaklarının azalmasının yaban hayvanlarını şehirler ve tarım alanlarına yönlendirdiğini söyledi. Habitatların parçalanması, yeni yollar ve madencilik gibi faaliyetlerle beslenme, barınma ve üreme döngülerinin sekteye uğradığını belirtti.

Şehirlerde artan gözlemler ve fırsatçılık

Kütükçü, şehirlerde kirpi ve kara kaplumbağası gibi türlerin yerleşik hale geldiğini hatırlattı. Kuş türleri üzerinden örnek vererek, "Bir gökdoğan, şehirlerde yüksek gökdelenlerin üzerine yuva yapıp kolay bir av olan güvercinle beslenirken doğal yaşam alanlarında yüksek kayalıklara yuva yapıp diğer yaban kuşlarıyla besleniyor. Yani bu biraz fırsatla alakalı." dedi.

Atık yönetimi ve sağlık riski

Kütükçü, insanların şehre inen yaban hayvanlarını beslemesinin çatışma riskini artırdığını ve bazı hastalıkların insanlara bulaşma olasılığını doğurabileceğini belirtti. Şehirlerde organik atıkların korunaklı bir çöp sisteminde saklanmamasının hayvanların beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Türkiye'de açık çöplük alanlarına yakın ayı popülasyonlarının gece yavrularıyla çöplükleri ziyaret ettiğini, bunun sonucu olarak hayvanların insan korkusunu yitirdiğini ve doğadaki beslenme alışkanlıklarını kaybedebildiğini anlattı. İnsan atıklarının pek çoğunun hayvanların sindirim sistemi için uygun olmadığını, poşet gibi plastiklerin tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Yaban domuzları ve kentsel alan çekiciliği

"Yaban domuzları şehrin içinde beslenirken bir yırtıcı baskısı yaşamıyor, parkları, bahçeleri, güvenle barınabileceği, uyuyabileceği, yavrularını besleyebileceği alanlar olarak görmeye başlıyor. Bu anlamda da buralar çekici geliyor." Kütükçü, özellikle Ege ve Akdeniz'de yaz aylarında görülen yaban domuzu hareketlerinin sadece su ve besin arayışıyla sınırlı olmadığını belirtti.

Çözüm: Ekolojik koridorlar ve biyolojik çeşitliliğin artırılması

Kütükçü, habitat parçalanmasının yaban hayvanlarının en önemli sorunlarından biri olduğunu yineleyerek, koridor önerisini bilimsel verilere dayalı planlamayla hayata geçirmenin önemini vurguladı. Ayrıca doğal yaşam alanlarındaki besin imkanlarını artıracak müdahalelerle biyolojik çeşitliliğin artırılmasının etkili olacağını söyledi.

Kentleşme, tarım ve doğal yaşam alanı tahribatının sürdüğünü hatırlatan Kütükçü, şehirlere inen yaban hayvanlarının taşıdığı virüslerin maddi kayıp ve sağlık riski oluşturduğunu sözlerine ekledi.