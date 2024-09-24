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Ekolojik Yaşamı Şehre Taşıyan İki Kadın Girişimci

İki kadın, ekolojik yaşamı şehirde yayarak, insanlara sağlıklı gıda üretiminde rehberlik ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:08
Ekolojik Yaşamı Şehre Taşıyan İki Kadın Girişimci

Ekolojik Yaşamı Şehre Taşıyan İki Kadın Girişimci

Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, şehirde sürdürülebilirlik ve ekolojik yaşam konusunda farkındalığı artırıyor. Yasemin Kırkağaçlıoğlu, bir gıda bahçesi kurarak çalışanlara doğal gıda sunuyor.

Yasemin Kırkağaçlıoğlu, bir şirkette gıda bahçesi oluşturarak çalışanların kendi roka ve domateslerini yetiştirebileceğini vurguluyor.

Arkadaşlıktan İşyeri Ortamına

Yıllardır süren dostlukları sayesinde Yasemin ve Elif, çocuklarına sağlıklı gıda bulma arayışlarında şehirde ekolojik yaşamı öğretmeye başladı. İki arkadaş, bilgisayar mühendisliği ve işletmecilik alanında kariyer yapmalarının ardından, permakültür ve sürdürülebilir yaşam üzerine eğitimler aldılar ve danışmanlık şirketi kurarak bu süreçte büyük bir topluluk oluşturdular.

Sürdürülebilir Tarım Eğitimi

Kırkağaçlıoğlu, 2017’de şirket kurduklarında iklim değişikliğinin önemini fark ettiklerini ve tarım konusunda eğitim almak isteyenlerin giderek arttığını ifade ediyor. Ayrıca, şehirden kırsala dönmek isteyenler için teorik bilgiler sunarak, pratik uygulamalarla bu bilgileri hayata geçirmelerine yardımcı olduklarını belirtti. Kurumsal Eğitimler Veriyorlar

Kurumsal firmalarda da eğitimler veren Kırkağaçlıoğlu, stresli ofis ortamında çalışanlara doğal yaşamı deneyimlemeleri için çeşitli projeler sunduklarını aktarıyor.

Gıda Üretiminde 4 Temel Alan

Elif Çatıkkaş, 10 yıl bilgisayar mühendisi olarak çalıştıktan sonra ekolojik uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak ve atölye eğitimi vererek bireylere kendi gıdalarını nasıl yetiştireceklerini öğretmek için harekete geçti. Eğitimlerde, organik atıklardan kompost yapımına kadar birçok konuda bilgi sağlıyorlar.

Toplumsal Dayanışma ile Sürdürülebilirlik

Bunun yanında, dezavantajlı bölgelerdeki projeleri Yaşam için Toprak Derneği ile ortak yürütmekte, gecekondu mahalleleri ve deprem bölgelerinde sürdürülebilir tarım uygulamaları yaparak toplumsal dayanışma oluşturuyorlar. Sonuçta, eğitimler sayesinde katılımcılar kendi gıdalarını yetiştirmeyi öğreniyor ve bu süreçte bir topluluk oluşturarak birbirlerine destek olmaya devam ediyorlar.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda...

İlkokuldan beri arkadaş olan Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş, çocuklarına sağlıklı gıda bulmak için çıktıkları yolda, şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık vermeye başladı. Elif Çatıkkaş, kursiyerlerine şehirde sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında uygulamalı eğitim ve danışmanlık veriyor.

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