Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Dezenflasyon Açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan Önemli Açıklama

Son günlerde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde elde edilen olumlu sonuçları vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Kurul, özellikle büyüme kompozisyonundaki dengelenmenin sürdüğünü belirtti.

Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde ilerlediği ifade edildi. Ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik atılan adımların neticesinde, fiyat istikrarının önümüzdeki dönemde de koruma altına alınması bekleniyor.

Büyüme Kompozisyonundaki Dengelenme

Kurul, büyüme kompozisyonundaki dengelenmenin sürmesinin ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir bir büyüme yapısının oluşturulacağını açıkladı. Bu bağlamda, kurumsal ve sektörel tedbirlerin önemine de vurgu yaptı.