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Ekonomi Vizyonu ve Uluslararası Sorunlar: Efkan Ala'nın Mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yenimahalle Kongresi'nde ekonomi ve uluslararası gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:13
Ekonomi Vizyonu ve Uluslararası Sorunlar: Efkan Ala'nın Mesajları

Efkan Ala, Yenimahalle Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yenimahalle 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi ve Kalkınma Vurgusu

Ala, konuşmasında Türkiye'nin ekonomisini geliştirerek halkın refahını artıracaklarını ifade ederek, "Ekonomimizi her kesimin refahını çok daha arttıracak biçimde geliştirip, kalkındırıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Sorunlar Üzerine Eleştiriler

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına da değinen Ala, "İsrail, bombayla öldüremediğini açlıkla, susuzlukla ve ilaçsızlıkla 'şehit' etti" diyerek bu durumun dünya tarafından göz ardı edildiğini belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların etkisizliğini vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler ağır bir vesayet altında." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile İlişkiler ve Askeri Destek

Ala, Türkiye'nin geçmişte Azerbaycan'a olan desteğinden bahsederek, "Karabağ işgal edilirken Azerbaycan'a 2 tahliye helikopteri gönderme imkanı olmayan Türkiye, bugün Azerbaycan'ın talep ettiği İHA ve SİHA'ları gönderen bir ülke haline geldi." dedi.

Ekonomik Sıkıntılara Dair İtiraf

Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine de değinen Ala, "Türkiye'nin ekonomisini nasıl 3 kat büyüttüysek, 13 kat daha büyütürüz. Elbette zaman zaman sıkıntılar oluyor. Bunları biz görmemezlikten gelmiyoruz." şeklinde konuştu.

Kongrede ayrıca AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yenimahalle...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yenimahalle 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yenimahalle...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yenimahalle 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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