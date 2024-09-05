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Ekonomi Yönetiminden Önemli Açıklamalar

Bakanlar, OVP sonrası sanayi ve enerji alanındaki hedefleri ve reformları açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:13
Ekonomi Yönetiminden Önemli Açıklamalar

Ekonomi Yönetimi OVP'yi Açıkladı

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki reformları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teşvik sisteminde kapsamlı değişikliklerin hazırlandığını ve verimliliği artırmaya yönelik adımlar atılacağını belirtti.

Yüksek Teknoloji Yatırım Programı

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın Türkiye tarihindeki en büyük yatırım teşvik programı olduğunu vurguladı. Program, yenilikçi teknolojilere odaklanarak yerli üretimi artırmayı hedefliyor.

İkiz Dönüşüm Hedefleri

Kacır, dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile AR-GE desteklerinin güçlendirileceği ifade edildi.

Yerli Enerji Üretimi Hedefleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğal gaz ve petrol üretiminde artış hedeflediklerini ve yenilenebilir enerji kapasitesinin 2,5 kat artırılmasının planlandığını duyurdu.

Tarımsal Üretim Stratejileri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sulama yatırımlarının verimliliği artıracağını belirterek, sulamaya açılacak yeni alanların hedeflerini açıkladı.

Dış Ticaret Açığı İle Mücadele

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığı ve cari işlemler dengesi konularında olumlu gelişmeler kaydedildiğini, yeni hedeflerle bu süreçlerin devam edeceğini ifade etti.

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