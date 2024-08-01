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Ekosistem Temelli Balıkçılık ve Kriz: Hamsi ile İstavrit Tehlikede

İklim değişikliği nedeniyle balıkçılık sektöründe düşüş yaşanıyor. Uzmanlar, ekosistem esaslı yönetimle değişim uyarısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:07
Ekosistem Temelli Balıkçılık ve Kriz: Hamsi ile İstavrit Tehlikede

Ekosistem Temelli Balıkçılık ve Artan Kriz

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçilmezse avlanan balık miktarının azalacağını ve bazı türlerin risk altında olabileceğini vurguladı.

İklim Değişikliği ve Etkileri

Son yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde su ürünleri üretiminde avcılık yoluyla elde edilen miktar giderek azalmaktadır. Aşırı avlanma, deniz kirliliği ve iklim değişikliği gibi faktörler bu duruma yol açmaktadır. Türkiye'deki balık stokları ile avlanan türlerin durumuna dikkat çekildi.

Balık Popülasyonlarındaki Azalış

Prof. Dr. Sarı, Türkiye'nin denizlerinden elde edilen balık miktarının 24 yıl içerisinde yarı yarıya düştüğünü ifade etti. Avcılığın 600 bin tonlardan 300 bin tonlara gerilediğini belirten Sarı, bu kaybın sürdürülebilirliğe ciddi etkileri olacağını söyledi.

Yetiştiriciliğin Rolü

Yetiştiriciliğin artış göstermesine rağmen, denizlerden avlanan balık miktarıyla bu sürecin sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Sarı, bulunan balık stoklarının azalmasının uzun vadede balık yetiştiriciliği sektörüne de zarar verebileceğini vurguladı.

Hamsi ve Diğer Türlerin Geleceği

Özellikle hamsi, istavrit ve palamut gibi geleneksel balık türlerinin azalacağına dikkat çeken uzman, bunun sonucunda diğer türlerin sofralarda daha fazla yer alacağını öngörüyor. Sarı, Türkiye'deki balıkçılığın çoklu tür yönetimi ile değil, ekosistem esaslı yaklaşımlarla ilerlemesi gerektiğine işaret etti.

Ekosistem Temelli Balıkçılığın Önemi

Ekosistem esaslı balıkçılığın, balık stoklarını koruma ve deniz ekosisteminin sağlığını yönetme açısından elzem olduğunu belirten Sarı, önerilerini sıraladı. Kirliliği azaltmak, koruma alanları oluşturmak ve avcılık düzenlemelerini gözden geçirmek gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç Olarak

Denizlerde sürdürülebilir bir gelecek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Prof. Dr. Sarı, mevcut düzenlemelerin iklim değişikliği ile başa çıkma yeteneği olmadığını belirterek, balıkçılık sektörünün ekosistem esaslı bir yönetimle daha sağlıklı bir geleceğe taşıyabileceğini vurguladı.

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