Ekrem Erdem, Almanya ve Hollanda'da Türkçe İçin Seminerler Düzenledi

Ekrem Erdem'in Konferansları

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Union of International Democrats (UID) etkinlikleri çerçevesinde Almanya'nın Köln ve Hollanda'nın Maassluis şehirlerinde "Dilimiz Kimliğimizdir" başlıklı konferanslarda bulundu.

Dilin Önemi ve Kimliğimizle Bağlantısı

Erdem, konferanslarda dilin kaybedilmesinin milli kimliği de tehdit ettiğini vurgulayarak, dile sahip çıkmanın önemini ifade etti. Kelime hazinesi dar olan bireylerin düşünce dünyasının da kısıtlı olacağına dikkat çeken Erdem, "İnsanın ufku kelime dağarcığı kadardır. Duygu ve düşüncedeki genişlik ve derinlik ancak dille sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Erdem, Türkçenin bir kimlik olduğunu belirterek, "Bizi biz yapan, bizi farklı ve güçlü yapan ana dilimizdir" dedi. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk ve Müslüman toplulukların güçlü bir ana dil eğitimine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Dil Tahrifatı Üzerine Uyarılar

Hollanda'daki konuşmasında gurbetçi Türk vatandaşlarına ana dilin önemini anlatan Erdem, eğitim ve aile hayatında başarılı olmanın, Türkçenin doğru kullanımı ile mümkün olabileceğini kaydetti.

Erdem, "Milli birlik ve beraberliğimize göz dikenler, Türkçeyi tahrif etmeye çalışıyor. Dünden farklı olarak günümüzde bu tahrifat içselleştirildi. Artık milletçe yabancı kelimelerle cümle kurar hale geldik" dedi. Türkçenin tarihi ve uluslararası önemine değinen Erdem, dünkü dilin korunmasının, vatanın korunmasıyla eşdeğer olduğunu vurgulayarak, yurt dışında bulunan Türklerin en büyük gücünün güçlü bir Türkçe ve güçlü bir Türkiye olduğunu belirtmiştir.

Geleceğe Dönük İstişareler

Konferansların ardından Ekrem Erdem, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ile Türkçenin gelişimi için iki ülke arasında neler yapılabileceğini istişare etti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Union of International Democrats (UID) etkinlikleri kapsamında Almanya'nın Köln ve Hollanda'nın Maassluis şehrinde "Dilimiz Kimliğimizdir" başlıklı konferans verdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Union of International Democrats (UID) etkinlikleri kapsamında Almanya'nın Köln ve Hollanda'nın Maassluis şehrinde "Dilimiz Kimliğimizdir" başlıklı konferans verdi.