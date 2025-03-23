Ekrem İmamoğlu, Adliyede Ailesi ve CHP Genel Başkanı ile Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından, adliye çıkışında ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ciddi suçlamaları kapsamaktadır. Ayrıca, İmamoğlu ve bazı diğer şüpheliler de "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla karşı karşıyadır.

İmamoğlu’nun ifadesinin tamamlanmasının ardından aile üyeleri ve Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye dair bilgiler paylaşan Özgür Özel, basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu: "Hakimlik kararının açıklanmasına yaklaşık 2,5 saat vardı ve diğer şüphelilerin ifadeleri henüz bitmemişti. İmamoğlu ailesiyle birlikte ön seçim için oy kullanmaya gideceğiz."

Özel ayrıca, bütün vatandaşları oy kullanmaya davet ettiklerini vurgulayarak, "Biz, 4 gece üst üste birlik ve beraberlik içinde ne istediğimizi anlattık. Bütün üyelerimizi ve çok değerli vatandaşlarımızı evlerinde bayrak asmaya, oylarını kullanmaya gitmeye davet ediyoruz. Üyelerimiz üye olmayanları haberdar edip, teşvik edip kollarına girip, eşlik ederek oy kullanma yerlerine kadar da eşlik edecekler." ifadesinde bulundu.

Özel, açıklamalarına devam ederken, ön seçimle ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi. "Milletvekilleri kurulacak herhangi bir sandıkta kullanabiliyorlar. Ben Saraçhane sandığında kullanacağım. Dilek İmamoğlu Hanım kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmak zorunda. O Beylikdüzü'ne gidiyor," şeklinde konuştu.

Görüşme sırasında İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğuna şahit olduğunu belirten Özel, "İçeriye girdik, 5-6 dakika sohbet ettik. Ekrem Bey, her zamanki gibi yüksek moraliyle ve motivasyonuyla, ailesini en kötüsüne hazırlayarak, ancak bu sürecin Türkiye için büyük bir başarıya, büyük bir uyanışa sebebiyet verdiğini gördüğünü, bundan mutlu olduğunu söyledi. Kendisini soran herkese selam söyledi." diyerek durumu özetledi.