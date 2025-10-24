Ekrem İmamoğlu beraat etti: 'İhaleye fesat karıştırma' davasında 7 sanık aklandı

Ekrem İmamoğlu beraat etti: Mahkeme 7 sanığın suçsuz olduğuna karar verdi

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılandığı davada beraat etti. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçtan aklanmalarına karar verdi.

Duruşma ve savunma

Duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, İmamoğlu'nun avukatları ile müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı hazır bulundu. Avukat Kemal Polat, beş duruşmadır mütalaa beklediklerini ve mütalaa açıklandığında savunma yapacaklarını belirtti.

Savcının ek süre talebi ve eksik evrak iddiası

Duruşma savcısı, dosyada bazı eksik hususlar olduğunu, ihalenin teknik şartlarına ilişkin raporların bulunmadığını ve dosyadaki bazı imzaların kime ait olduğunun tespit edilemediğini bildirdi. Savcı, bu eksikler giderilmeden esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmamasını, eksik evrakların tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayacağını söyledi.

Mahkemenin ara kararı

Mahkeme, savcılığın mütalaa için ek süre talebini reddetti. Mahkeme, iddianameye konu olaydaki hususların açığa kavuşturulduğunu ve sanığın adil yargılanma hakkı gözetilerek yeniden mütalaa için ek süre verilmesinin yerinde olmadığına hükmetti. Kararın sonunda mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraatine karar verdi.

Tepkiler

Kararın ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'de hakimler vardır diyebileceğimiz bir karara Büyükçekmece Adliyesinde imza atıldı. Sadece Ekrem İmamoğlu ve onunla beraber yargılanan 7 insan adına değil, Türkiye'nin adaleti adına mutluyuz." dedi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ihbar eden kurum olarak İçişleri Bakanlığı ve sanıklar olarak Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer aldı.

İddianamede, 29 Aralık 2015 tarihindeki "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek ihaleye katılma yeterliliği olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağladıkları ve şartnameye uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alındığı iddia edildi. Bu eylemler sonucu 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.