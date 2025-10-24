Ekrem İmamoğlu beraat etti: 'İhaleye fesat karıştırma' davasında 7 sanık aklandı

Büyükçekmece'de görülen 'ihaleye fesat karıştırma' davasında Ekrem İmamoğlu ve 6 kişi beraat etti; mahkeme savcının ek süre talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 18:35
Ekrem İmamoğlu beraat etti: 'İhaleye fesat karıştırma' davasında 7 sanık aklandı

Ekrem İmamoğlu beraat etti: Mahkeme 7 sanığın suçsuz olduğuna karar verdi

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılandığı davada beraat etti. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçtan aklanmalarına karar verdi.

Duruşma ve savunma

Duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, İmamoğlu'nun avukatları ile müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı hazır bulundu. Avukat Kemal Polat, beş duruşmadır mütalaa beklediklerini ve mütalaa açıklandığında savunma yapacaklarını belirtti.

Savcının ek süre talebi ve eksik evrak iddiası

Duruşma savcısı, dosyada bazı eksik hususlar olduğunu, ihalenin teknik şartlarına ilişkin raporların bulunmadığını ve dosyadaki bazı imzaların kime ait olduğunun tespit edilemediğini bildirdi. Savcı, bu eksikler giderilmeden esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmamasını, eksik evrakların tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayacağını söyledi.

Mahkemenin ara kararı

Mahkeme, savcılığın mütalaa için ek süre talebini reddetti. Mahkeme, iddianameye konu olaydaki hususların açığa kavuşturulduğunu ve sanığın adil yargılanma hakkı gözetilerek yeniden mütalaa için ek süre verilmesinin yerinde olmadığına hükmetti. Kararın sonunda mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraatine karar verdi.

Tepkiler

Kararın ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'de hakimler vardır diyebileceğimiz bir karara Büyükçekmece Adliyesinde imza atıldı. Sadece Ekrem İmamoğlu ve onunla beraber yargılanan 7 insan adına değil, Türkiye'nin adaleti adına mutluyuz." dedi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ihbar eden kurum olarak İçişleri Bakanlığı ve sanıklar olarak Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer aldı.

İddianamede, 29 Aralık 2015 tarihindeki "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek ihaleye katılma yeterliliği olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağladıkları ve şartnameye uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alındığı iddia edildi. Bu eylemler sonucu 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.

İddianamede, sanıklar hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan her biri için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Duruşma sonrası CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle
2
Erzincan'da Valilik Girişimiyle 2 bin 351 Öğrenciye Burs — 140 milyon lira
3
Kayseri'de Eski Eşi Tarafından Tüfekle Vurulan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı
4
Bursa'da Dolmuş Durağına Yorgun Mermi İsabet Etti
5
Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"
6
Müeyyed Şaban: İsrail'in Batı Şeria Egemenliği 'Savaş İlanı'
7
Ekrem İmamoğlu beraat etti: 'İhaleye fesat karıştırma' davasında 7 sanık aklandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor