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Ekrem İmamoğlu Eskişehir'de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir'i ziyaret ederek belediye başkanlarıyla bir araya geldi ve önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:48
Ekrem İmamoğlu Eskişehir'de

Ekrem İmamoğlu Eskişehir'de Temaslarda Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Makam Ziyareti ve Meclis Görüşmeleri

İmamoğlu, Ünlüce'yi makamında ziyaret ettikten sonra, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda CHP'li belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bayrak Devrinin Önemi

Konuşmasında, Eskişehir'de bir bayrak devri yaşandığını belirten İmamoğlu, "Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olan Ayşe Ünlüce, bu kimliğiyle özel bir konumda bulunuyor. Ayrıca, Kazım Kurt ve Ahmet Ataç gibi dostlarımla olan uzun süren bir arkadaşlık ilişkimiz var. Bu dostluk, Eskişehir'e duyduğumuz ilgiyi artırıyor." dedi.

Yerel Seçimlerin Ortaya Çıkardığı Sorumluluk

İmamoğlu, CHP'li belediyelerin sayısının son yerel seçimlerde 14'e yükseldiğini vurgulayarak, bu belediyelerin tarihi bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Mutluluğun Yayılması

"Temel amacımız; şehirlerimizde oluşturduğumuz mutluluğu tüm Türkiye'ye yaymak. Bu da belediyelerin başarısından geçiyor" diyen İmamoğlu, ortak akıl felsefesinin önemine dikkat çekti.

Odunpazarı Modern Müze Ziyareti

Programı çerçevesinde Odunpazarı Modern Müze'de 5. kuruluş yıl dönümü ve "Ehlikeyf" sergisinin açılış törenine katılan İmamoğlu'na, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer partililer eşlik etti.

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