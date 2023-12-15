Ekrem İmamoğlu 'hakaret davasından' beraat etti

Bir açılışta Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle "Kamu görevlisine alenen hakaret"ten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, davada suçsuzluğu kanıtlandı. Ekrem İmamoğlu, daha önce de basit yargılama usulü ile görülen davada beraat etmişti. Bu, aynı dosya üzerinden ikinci beraat kararı oldu.

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda açılışta yaptığı konuşmada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kamu görevlisine alenen hakaret"ten dolayı yargılandığı davada beraat kararı almıştı. Ancak tarafların itirazı sonucu dava Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tekrar görüldü.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve Şadi Yazıcı gelmedi. Sadece avukatlar duruşmada yer aldı.

'Siyasi Eleştirinin Ötesinde Hakaret İçerikli'

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasında birden fazla suç unsuru bulunduğunu savunan Şadi Yazıcı’nın avukatı, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu konuşmasında müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Siyasi eleştirinin ötesinde hakaret içerikli sözler söylenmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Siyasi Eleştiri Vardır

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Bolat, müvekkilinin yaptığı açıklamanın siyasi bir eleştiri olduğunu belirtti. Bolat, “Kötü yönetilen ekonomiyi eleştirmek, ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Müştekiye hakaret söz konusu değildir, aksine ortaya çıkan tepkileri yatıştırmaya çalışmıştır. Beraat kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Cumhuriyet savcısı ise Ekrem İmamoğlu’nun “Kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediğini iddia ederek cezalandırılmasını talep etti.



Tekrar Beraat Etti

Ekrem İmamoğlu’nun suçsuz olduğu kanaatine varan mahkeme, beraat kararı verdi. Ekrem İmamoğlu, bu dosya ile ilgili ikinci defa aklanmış oldu.