Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce görüşmesinin ardından ilk açıklama geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da düzenlenen katıldığı 2. Kariyer ve İstihdam Zirve ve Fuarı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na yöneltilen sorular arasında Muharrem İnce ile yapmış olduğu görüşme de yer aldı. Bu soruya karşılık İİB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Muharrem İnce'yle malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayanan bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı çok saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu, böylesi bir görüşme arzusunu keyifle karşıladık. Bir araya geldik yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu oldum. Kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş, hatta İstanbul başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında, görüş alışverişinde bulunduk. Gayet tabi yine buluşabiliriz bizim bu buluşmalarımızın sanki olağanüstü bir şeymiş gibi falan algılanmasına üzülüyorum. Ben İBB Başkanı'yım ve partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı gelişmelerde görüşme imkanına sahip birisiyim. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le de hep istişare ederek yürütürüz, sohbet ederiz çok uygar, çok yeni nesil bir Genel Başkan ve Belediye Başkanı, partili ilişkisi yönetiyoruz. Alışık olmadığı belki siyasetin; hem şeffaflığıyla hem ilişki düzeyiyle hem ilişki samimiyetiyle çok üstün çok keyifli bir ilişki zemini yürütüyoruz. Hem Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal. Bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün, hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle hem ilişki bütünlüğümüzle de örnek bir süreci yeni nesil siyasetin var olduğu sürecini yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarından Muharrem İnce'nin yerel seçimlerdeki adaylığı sorulduğunda ise görüşme esnasında bu konuya dair bir sohbetin geçmediğini belirtti.

İmamoğlu'na yöneltilen bir diğer soru ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ulaşıma yönelik söylevi oldu. Ekrem İmamoğlu bu soruya karşılık Akşener'in İstanbul'a dair bir ibarde bulunmadığına dikkat çekti. Bu nedenle de bahsi geçen konuyu üzerine alınmadığını başka birini kast edebileceğini belirtti. Akşener'in genelleme yaparak bir konuşma yaptığını düşündüğünü ifade eden İmamoğlu, "Biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Başka projelerimizi de birlikte açtık. Avrupa'nın en büyük atık tesisini açtık, 15 kilometrelik Dudullu-Bostancı hattını açtık. Başka örnekler de veririm, Alibeyköy hattı vesaire. Yani gururla bir 5 yılı bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Parti'mize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" şeklinde soruyu yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Parti teşkilatlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Genel İdare Kurulu'nun önemli bir karar alma mekanizması olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin toplumsal tabandaki seslerini duymak amacıyla görüşmelerin sürekli devam ettiğini ifade etti. İmamoğlu, İstanbul'da kurulan İstanbul ittifakının muazzam bir başarı olduğunu ve bu başarıyı daha da ileriye taşımak için kararlı olduklarını söyledi. Ayrıca, siyasetin gerçeklerinden kaçamayacaklarını ve benzer görüşmelerin Türkiye genelinde farklı partilerle yapıldığını belirtti. İmamoğlu, 2019'da İstanbul ittifakını oluştururken inandığı bir projeyi hayata geçirdiğini ve bu ittifakı daha da büyüterek devam ettirmek istediğini dile getirdi.