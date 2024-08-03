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Ekrem İmamoğlu'ndan Belediyelerin Borçları ve Diğer Konular Üzerine Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin borçları ve sosyal projeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:17
Ekrem İmamoğlu'ndan Belediyelerin Borçları ve Diğer Konular Üzerine Açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin borçlarını ele almak amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. İmamoğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte çözüm önerileri üretiyoruz. Bu çözüm önerilerimizden oluşan paketi kısa süre içinde ilgili makamlara sunacağız," dedi.

SGK Borçları ve Vergi Meseleleri

Basın toplantısında İmamoğlu, SGK borçlarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına atıfta bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açığının son 22 yılda 3 kat arttığını belirten İmamoğlu, bu yıl vatandaştan alınan vergilerle SGK'ye 885 milyar lira aktarıldığını ifade etti.

İmamoğlu, "Bu rakam, bütün belediyelerin toplam borcunun 10 katı. Halkçı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi.

Projeler ve İştirakler

İmamoğlu, metro ve çevre dostu projelerinin onay beklediğini de vurgulayarak, "İBB'nin SGK veya vergi borcu yoktur. İştirak şirketlerimizin borçları bizim dönemimizde oluşmamıştır," şeklinde belirtti. Ayrıca, bu borçların ödeme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Sorusu

İmamoğlu, basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı forsuyla ilgili sorularına, "Zamanı geldiğinde her şey konuşulur, ama böyle bir gündemimiz yok," diyerek yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Kendisiyle İlgili Tweeti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın kendisini Twitter’da etiketlemesi üzerine İmamoğlu, "Beni böyle bir konuda niye ekledi düşünmeden edemiyorum. Bu basit bir maneuver," diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Sokak Hayvanları ve Yasa Çalışmaları

Bunun yanı sıra İmamoğlu, sokak hayvanlarına dair yasa hazırlanırken belediyelerin görüşlerinin alınmamasını eleştirerek, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

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