Ekrem İmamoğlu'ndan Hakaret Davası Açıklaması

İmamoğlu'ndan Hakaret Davası Açıklamaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan hakaret davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında gündeme gelen dava, şunları içeriyordu:

Yargı Sürecinin Önemi

İmamoğlu, "Sonuçta dosya istinafta, alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka gelişmeler de mevcut ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir," ifadelerini kullandı.

Siyasi Yasak İddiaları

Bir gazetecinin, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alacağına dair iddiaları hatırlatması üzerine İmamoğlu, bu durumdan kaygı duyduğunu belirtti.

Yargı Tarihindeki Önem

İmamoğlu, "Türkiye yargı tarihinin bu kadar Türkiye'de, utanç verici bir başka davası var mıdır, bilmiyorum," diyerek önemli bir noktaya değindi. İstinaf sürecini dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Adaletin İşlemesi Gerekiyor

İmamoğlu, "Umarım burada adalet işlesin. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar," dedi ve adaletin önemini vurguladı.

Sonuç olarak, İmamoğlu, olası bir siyasi malzeme yapılmasına karşı çıkarken, "Ülkemiz kazansın," ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol ve Ankara İl Yönetim Kurulu'nun ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol ve Ankara İl Yönetim Kurulu'nun ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol ve Ankara İl Yönetim Kurulu'nun ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol ve Ankara İl Yönetim Kurulu'nun ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol ve Ankara İl Yönetim Kurulu'nun ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.