Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığı içi şok çıkış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Murat Kurum adaylığı ile ilgili şok açıklamalarda bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İMAMOĞLU'NDAN KURUM AÇIKLAMALARI

31 Mart Yerel Seçimleri için heyecanlı geri sayım başlamışken partilerin adayları da tek tek açıklanmaya başladı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Ekrem İmamoğlu olurken AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu. Ekrem İmamoğlu Kurum adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu, Mart ayındaki yerel seçimlerin hükümete Türk halkının demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü mesajlarını vereceğini söyledi ve muhalefet partilerinin artık Erdoğan iktidarındaki AKP adaylarına karşı ittifak içinde olmaması sebebiyle yeniden seçilme hedefinin beş sene önceki ilk zaferinden daha zor olacağını kabul ettiğini söyledi.





Ancak İmamoğlu Kurum'u yenebileceğinden emin olduğunu da söyledi. İmamoğlu, Murat Kurum adaylığı ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Bu ilin demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü anlamında Türkiye'ye mesaj verebileceği süreçleri görüp deneyimlemek istiyoruz. Eğer bu gerçekleşirse hükümete çeşitli mesajlar gönderilecek. Bırakın bu konuda endişelenmeye devam etsinler. Gerçek şu, geçen seçimden daha zor olacak. O zaman ittifaklar daha netti. Kamu bankaları bize herhangi bir finansman sağlamadı, bütün bunlara rağmen çok başarılı bir dönem geçirdiğimizi söyleyeyim. Kurum adaylığı şansımı etkilemiyor. Mahkeme tarafından verilmiş 2.5 sene hapis cezası ve siyasi yasakla ilgili de hiç endişe duymuyorum.'