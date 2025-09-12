Ekrem İmamoğlu'nun diploması iddiası: Sahtecilik suçlamasıyla yargılanıyor

Yargılama başladı

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla düzenlenen iddianameye ilişkin yargılama başladı. İddianamede, İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma salonu ve katılımcılar

Duruşma, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile avukatları katıldı. Ayrıca İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, çocukları, babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci Binici, Gülşah Deniz Atalar, milletvekilleri Bülent Tezcan, Utku Çakırözer, Sibel Suiçmez, Ayça Taşkent, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Kimlik tespiti ve ifadeler

Duruşma, İmamoğlu'nun kimlik tespitiyle başladı. Kimlik tespitinde İmamoğlu tahsil durumunu "yüksek lisans", aylık ortalama gelirini ise 250 bin lira olarak beyan etti. Hakim iddianamenin özetini okurken söz alan İmamoğlu, "Anlattığınız hiçbir şeyin benimle ilgisi yok hala. Araya giriyorum ama hiçbirinin benimle ilgisi yok. Ama okumanız hoşuma gidiyor." dedi.

İmamoğlu, iddialara ilişkin o dönem 18 yaşında olduğunu, geçişine ilişkin belgeleri üniversiteye teslim ettiğini belirterek, "resmi belgede sahtecilik" suçuna nasıl iştirak ettiğini anlayamadığını savundu. Soruşturma sürecinde Başsavcılığın İstanbul Üniversitesine yazdığı yazıyı aktaran İmamoğlu, "Başsavcılık 24 Şubat'ta İstanbul Üniversitesine yazı yazıyor. Diyor ki 'Acele et, hemen karar.' ver. 'İmamoğlu YSK’ya gider, başvurur.' diye yazan savcı telaş ediyor. İddianamenin bütün bölümlerinde özellikle son 10 maddesinin hiçbirinin Ekrem İmamoğlu ile ilgisi yok. 18 yaşında bir gencin düşürüldüğü duruma bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, önce Girne Amerikan Üniversitesine kaydolduğunu, burada hazırlık sınıfına başladığını; Doğu Akdeniz Üniversitesine kayıt yaptırmadığını ve söz konusu durumu savcılığa ifade verdiği sırada öğrendiğini öne sürdü. Hakimin "ÖSYM tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesine yerleştirme yapıldınız mı?" sorusuna, "O zamanlar Doğu Akdeniz Üniversitesinin ÖSYM'le ilgisi yok. Girne Amerikan Üniversitesine nasıl kaydoluyorsanız Doğu Akdeniz'e de öyle kaydoluyorsunuz." yanıtını verdi.

İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesine kaydolduktan bir yıl sonra ev arkadaşının İstanbul Üniversitesine geçiş yaptığını öğrendiğini ve kendisinin de Milliyet gazetesindeki ilana başvurarak geçiş yaptığını anlattı. "Diplomam iptal edildikten sonra ilk kez konuşuyorum," dedi.

SEGBİS ile savunma talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın SEGBİS aracılığıyla savunma yapması talebi mahkemece kabul edildi. SEGBİS üzerinden Çorlu'daki cezaevinden bağlanan Pehlivan, "Birçok eksiklik olduğu için savunma vermeyi reddediyorum. Bir sonraki aşamada duruşmaya katılmak istiyorum." dedi.

Avukatların savunması

Avukat Fikret İlkiz, iddianamenin anlaşılmaz olduğunu belirterek iddiaların İmamoğlu ile ilgili olmadığını savundu. Avukat Hasan Fehmi Demir ise iddianamede İmamoğlu'nun diploması hileyle aldığının yazıldığını, bunun nasıl alındığının açıklanması gerektiğini belirtti.

Mahkeme ve ara karar

Cumhuriyet savcısı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava dosyasının örneğinin mahkemeye gönderilmesini talep etti. İmamoğlu, "Benim diplomam haksız ve hukuksuz yere iptal edilmiştir. İdare Mahkemesi'nde süren süreçler var. Orada mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu hukuksuz uygulamanın sonucunda birçok insan mağdur oldu." dedi.

Mahkeme, İstanbul 5. İdare Mahkemesi dosyasının örneğinin UYAP üzerinden mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Avukat Pehlivan'ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebi reddedildi. Mahkeme duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

İddianamedeki iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te diplomanın sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu, aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesine geçiş yaptığı belirtilen University College of Northern Cyprus (UCNC)'nin 1990'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, YÖK'ün 1988 ve 1992 yazılarında KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığının yer aldığı ifade ediliyor. İddianamede yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz artırıldığı, bazı öğrencilerin listeden silinip yerlerine yeni öğrencilerin eklendiği, 3 kişilik kontenjana usulsüz olarak 54 kişinin alındığı gibi iddialar yer alıyor.

İddianamede, İstanbul Üniversitesinin, KKTC'deki eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanındığını bilmesine rağmen İmamoğlu'na ait öğrenci dosyasında gerçekte "University College of Northern Cyprus" kaydının bulunduğunun ve İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesine yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği anlatılıyor.

İddianameye göre, İmamoğlu tarafından yatay geçiş sürecinde üniversiteye ibraz edilen belgeler "University College of Northern Cyprus"a ait broşür ve transkriptten ibaret; belgelerin içeriği dikkate alındığında Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ait olmadığı anlaşılıyor. İddianamede "İstanbul Üniversitesi tarafından İmamoğlu'nun kaydının Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığı, gerçeğe aykırı resmi belgenin açık bir hile ile düzenlendiği" savunuluyor ve belgenin sahte biçimde doğduğu ifade ediliyor.

İddianamede ayrıca İmamoğlu'nun yurt dışı yatay geçiş başvurularında dil seviye tespit sınavı veya yeterlilik sınavı yapılmadığı, transkriptlerde başarısızlık ve kredi eksiklikleri bulunduğu iddiaları yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu'nun bu süreçlerle ilgili bilgilere sahip olduğu halde kamuoyunda farklı bir algı oluşturacak şekilde hareket ettiği öne sürülüyor.

Son olarak iddianamede, İmamoğlu'nun hileli şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesine, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığına ve Yüksek Seçim Kuruluna sunarak "resmi belgede sahtecilik" suçunu zincirleme şekilde işlediği, bunun sonucunda da cezalandırılması talep edildiği belirtiliyor. İddianame, olası mahkumiyet halinde TCK'nın 53. maddesi uyarınca belli hakların kullanılmasının kısıtlanmasını ve TCK 54. madde uyarınca sahte olduğu iddia edilen evrakın müsaderesine karar verilmesini istiyor.