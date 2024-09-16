Ekrem İmamoğlu'nun Üniversite Diploma Tartışması Yeniden Alevlendi: İşte Olayın Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması ile ilgili tartışmalar, son dönemde tekrar gündeme geldi. Gazeteci Erdem Atay, İmamoğlu'nun eğitim sürecine dair yeni iddialar ortaya attı. Özellikle Kıbrıs'ta bir vakıf üniversitesinden Türkiye’de bir devlet üniversitesine yapılan yatay geçişin usulsüz olduğu iddiası, diploma tartışmalarının odağında yer alıyor. Bu sürecin, o dönemdeki YÖK mevzuatına aykırı olduğu öne sürülüyor.

İMAMOĞLU’NUN EĞİTİM SÜRECİNE DAİR YENİ İDDİALAR

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Ekrem İmamoğlu'nun diploma süreciyle ilgili yaptığı araştırmalarla gündeme geldi. Atay, daha önce Aralık 2022'de de bu konuyu ele almış ve bilinmeyen bazı ayrıntılara ışık tutmuştu. Bu kez ise İmamoğlu’nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapma süreci ile ilgili yeni iddialar ortaya attı.

Atay, İmamoğlu'nun 1990 yılında üniversite sınavını kazanamadığı, Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) kayıt yaptırdığı ve buradan İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz bir şekilde yatay geçiş yaptığını iddia ediyor. Bu geçişin, o dönemdeki YÖK kurallarına ve mevzuata aykırı olduğunu dile getiriyor.

İMAMOĞLU'NUN ÜNİVERSİTE SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Ekrem İmamoğlu’nun hayat hikâyesini anlatan "Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu" adlı kitapta, İmamoğlu’nun eğitim sürecine dair önemli detaylar yer alıyor. İmamoğlu'nun, lise döneminde futbol aşkı nedeniyle üniversite sınavlarına yeterince hazırlanamadığı ve istediği mühendislik bölümünü kazanamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle ailesi, İmamoğlu’nu Kıbrıs’a, Girne Amerikan Üniversitesi’ne yönlendirmiş.

Kitapta, İmamoğlu’nun önce Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne gitmeyi planladığı, ancak kısa bir süre içinde bu kararından vazgeçerek Girne Amerikan Üniversitesi'nin İşletme bölümüne kaydolduğu belirtiliyor.

O DÖNEMDE GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ'NİN DURUMU

Gazeteci Erdem Atay, Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1990’lı yıllardaki durumuna dair önemli bilgiler ortaya koyuyor. O dönemde üniversitenin adı “University College of Northern Cyprus” idi ve öğrenci alımları sınavsız olarak gerçekleştiriliyordu. Lise diploması yeterli olup, üniversiteye giriş için Türkiye’de yapılan sınavlarda barajı geçen herkesin kayıt yaptırabildiği iddia ediliyor. Atay’ın görüştüğü gazeteci Murat Selamoğlu da bu durumu doğruluyor ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumanın o yıllarda çok kolay olduğunu belirtiyor.

Ancak önemli olan nokta, o dönemde Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınmadığı ve denkliğinin bulunmadığı gerçeği. Atay, İmamoğlu’nun bu denkliği olmayan bir üniversiteden, Türkiye’deki bir devlet üniversitesine yatay geçiş yapmasının mevzuata aykırı olduğunu iddia ediyor.

YÖK MEVZUATINA GÖRE İMANSIZLIK İDDİASI

Atay’ın iddialarına göre, 1990 yılında bir öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için bazı şartlar bulunuyordu. Bunlar arasında öğrencinin başarılı olması ve denk bir üniversiteye geçiş yapması gerekiyordu. Vakıf ya da özel bir üniversiteden sadece başka bir vakıf ya da özel üniversiteye geçiş yapılabilirken, devlet üniversitesine geçiş yapmak için çok yüksek bir not ortalamasına sahip olunması gerekiyordu.

İmamoğlu'nun not ortalamasının oldukça düşük olduğu ve ÖSYM sınavını kazanamadığı biliniyor. Bu durumda, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin mümkün olmadığı öne sürülüyor. Ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 1990 yılında YÖK denkliği bulunmadığı için bu geçişin tamamen usulsüz olduğu iddiaları güçleniyor.

DİPLOMASI VAR AMA MEVZUATA GÖRE HUKUKSUZ MU?

Erdem Atay, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olmadığını, ancak bu diplomanın hukuka aykırı yollarla elde edildiğini iddia ediyor. 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK denkliği olmadığı ve üniversitenin o dönemde Türkiye'deki diğer üniversitelerle aynı şartlarda kabul edilmediği biliniyor. Atay, YÖK’ün GAÜ’ye denkliği ancak 1993 yılında verdiğini, bu nedenle İmamoğlu’nun 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmasının imkânsız olduğunu belirtiyor.

Atay’ın iddiaları, İmamoğlu'nun siyasi ya da maddi gücünü kullanarak bu geçişi sağlamış olabileceği yönünde. Bu durum, birçok kişi tarafından hukuk dışı olarak değerlendirilirken, İmamoğlu’nun eğitim sürecine dair tartışmalar daha da alevleniyor.

SOYLU YAPSAYDI NE DERDİNİZ?

Erdem Atay, yazısında İmamoğlu'nu sevenlere seslenerek bir empati çağrısında bulunuyor: “Bu geçişi Süleyman Soylu yapmış olsaydı ne diyecektiniz?” Atay, aynı hukuksuzluğun başka bir isim tarafından yapılması durumunda tepkilerin nasıl olacağını sorguluyor. Ayrıca, bir kişinin hukuka aykırı yollarla bir bölümden mezun olmasının, gelecekte adil yönetim açısından ne tür sorunlar doğurabileceğini sorguluyor.

DİPLOMA TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması tartışmaları, Erdem Atay’ın yeni iddialarıyla birlikte yeniden alevlendi. İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin hukuka uygun olup olmadığı ve bu sürecin YÖK kurallarına aykırı olduğu iddiaları, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.