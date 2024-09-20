Ekrem İmamoğlu Tokat'ta Toplantı ve Açılış Törenine Katıldı

İmamoğlu, Tokat'ta Yerel Yönetim Toplantısına Katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta düzenlenen bir toplantı ve açılış törenine katıldı. Toplantı, TBB tarafından Tokat'taki bir otelde gerçekleştirildi.

İmamoğlu'ndan Yerel Yönetim Vurgusu

İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Şuna hizmet edeceğim, buna etmem." anlayışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu tür davranışların takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrıca, bu tutumun partisi veya yol arkadaşı olanlar tarafından dahi yapılamayacağını vurguladı. “Biz böyle bir ahlaki kimlik taşıyamayız”

İmamoğlu, "Bunu yapan kim olursa olsun, onun partisine ya da yakınlığına bakmaksızın, böyle bir durumu kabul edemeyiz. Bu tarz davranışlar, itibar görebilir; ancak biz milli değerlerimize hitap edecek bir yöneticilik anlayışına sahibiz," dedi.

Esnaf Ziyareti ve Açılış Törenleri

Toplantının ardından İmamoğlu, Tokat'ta esnaf ziyaretinde bulundu ve ardından Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural’ı ziyaret etti. Son olarak, Zile ilçesinde gerçekleştirilen Belediye Sosyal Tesisi ve Hacı Bektaş Veli Rekreasyon Alanı'nın açılışında konuştu. “31 Mart'ta vatandaştan yetki aldık”

İmamoğlu, törende, "31 Mart'ta milletimiz bize yetki verdi ve çalışmalarımızı istedi. Onların bu güvenini boşa çıkarmayacağız," dedi.

Milletin, "beğendim, ama iyi çalışırsanız sizi iktidar yapacağım" dediğini belirten İmamoğlu, "Herkes kendi mesleğini en iyi şekilde icra etmeli ve Cumhuriyetimizi, demokrasimizi yüceltmeliyiz. O zaman bu cennet vatanın güzel insanları olacağız," diye ekledi.

Hacı Bektaş Veli Sosyal Tesisleri

Zile'de açılışı yapılan sosyal tesisler hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Eminim ki, burası Şükrü başkanımızın liderliğinde çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Hacı Bektaş Veli'nin ismi, bu toprakların vicdanını ve ruhunu temsil ediyor; bu nedenle benim için oldukça anlamlı,” dedi.