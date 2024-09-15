Ekrem İmamoğlu Trabzon'daki Şehit Mezarını Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit Üsteğmen Ayar'ın mezarını ziyaret ederek ailesine taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:24
Ekrem İmamoğlu Trabzon'daki Şehit Mezarını Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Anlamlı Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın mezarını ziyaret etti.

Trabzon'daki Ziyaret

Trabzon'a özel bir ziyaretle gelen İmamoğlu, Trabzon Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şehit Piyade Üsteğmen Ayar ile aynı aileden olduklarını belirten İmamoğlu, cenaze törenine katılamadığını, bu nedenle aileye başsağlığı dilemek için ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

Aileyle Bir Araya Geldi

İmamoğlu, ardından Köprübaşı ilçesine geçerek, şehit Ayar'ın ailesiyle baş başa görüştü ve derin taziye dileklerini iletti. Daha sonra, Ayar'ın babası Ali Yılmaz Ayar, kardeşi Ahmet Yavuz Ayar ile birlikte şehidin mezarını ziyaret etti.

Mezara Dualar Edildi

Şehidin mezarında Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından İmamoğlu, bulunan çiçekleri bıraktı. Baba Ali Yılmaz Ayar, oğlunun şehitlik mertebesine ulaşmasını ve mekânının cennet olmasını diledi. Ayrıca, ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür etti.

İmamoğlu'na bu anlamlı ziyareti sırasında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP İl Başkanı Mustafa Bak ve partililer eşlik etti.

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