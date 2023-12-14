Ekşi Sözlük'e üçüncü kez erişim engeli!

6 Şubat'taki depremlerin ardından, Ekşi Sözlük platformu, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle erişime engel getirildi. Daha sonra kullanılmaya başlanan yeni alan adı eksisozluk1923.com'a da mahkeme kararıyla erişim engeli uygulandı. 25 Şubat'tan bu yana, site üçüncü kez erişime kapatıldı.

25 Şubat tarihinde Milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleri ile kapatılan Ekşi Sözlük, karara itiraz edilmesi sonucu siteye erişim engeli kaldırılmıştı. Ancak site açılma adımı tamamlanamadan yeniden erişim engeli ile karşılaşmıştı. Üçüncü defa site erişim engeli kararı ile karşı karşıya kaldı.

İki kez erişim engeli ile karşılaşan site, alan adını "eksisozluk2023.com" adresine taşımıştı. Ancak alınan bu alan adı da 13 Mayıs tarihinde kapatılmıştı.

Son olarak eksisozluk1923.com alan adı ile açılan site da bugün aynı kaderi yaşadı. Site, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesi ile Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla kapatıldı.