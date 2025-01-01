DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,5 0,53%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.303.057,57 -0,38%

Ekvador'da Kaybolan 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltına Alındı

Ekvador'da kaybolan 4 çocukla ilgili olarak 16 asker gözaltına alındı, aileler adalet arayışında protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 05:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 05:57
Ekvador'da Kaybolan 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltına Alındı

Ekvador'da Skandal: 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltında

Güney Amerika'nın Ekvador ülkesinde yaşanan kaybolma olayı gündemi sarstı. 4 çocuğun kaybolmasında sorumlu oldukları iddiasıyla 16 asker gözaltına alındı.

Gözaltı İşlemleri Başladı

Yasa Dışı Göç Kullanımı Birimi'ne bağlı Savcı Cristian Farez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların kaybolmasında rolü olduğu tespit edilen askerlerin gözaltına alındığını bildirdi. Farez, ellerinde bulunan kanıtların ve yayınlanan görüntülerin, askerlerin çocukların kaçırılmasındaki sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Ordu ve Ailelerden Gelen Tepkiler

Savcılığın talimatıyla askerlerin evlerine baskın yapılarak gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Ordudan yapılan açıklamada, kaybolan çocukların ölümünden büyük üzüntü duyulduğu, bu trajik olaya sebep olanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Yerel medya, geçen hafta Taura köyünde yanmış halde bulunan cesetlerin, kaybolan çocuklara ait olduğunun doğrulandığını bildirdi.

Aileler Adalet Arayışı İçin Sokağa Çıktı

Ülkede geniş yankı uyandıran bu olayın ardından, birçok bölgede hükümetin güvenlik politikalarına yönelik tepkiler ortaya çıktı. Çocukların kaçırılmasıyla ilgili aileler, ellerinde fotoğraf ve dövizlerle adalet çağrısında bulunmak üzere protestolar düzenledi.

Olayın Seyri

Yaşları 15, 15, 14 ve 11 olan 4 çocuk, Las Malvinas Mahallesi'nde arkadaşlarıyla futbol oynamak için dışarı çıkarken askerler tarafından zorla biyne bilinmeyen bir yere götürülmüştü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, çocukların Guayaquil kentinde bir caddede askerler tarafından bir kamyonetle götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Başlangıçta hükümet, çocukların kaybolmasında askerlerin sorumluluğunun bulunmadığını belirtse de, daha sonra çocukların Guayaquil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taura köyüne götürüldüğü kesinleşti. Ordu, çocukların akıbetinin bilinmediğini duyurmuş, aileler ise düzenledikleri protesto gösterisinde çocuklarının serbest bırakılmasını talep etmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Sürücü Uygulama Noktasında Aracını Bırakıp Kaçtı
2
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
3
Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı
4
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı
5
Çorum'da Yangın: Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırılan Kişi Yoğun Bakımda
6
Muğla’daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Bayram Çiçek Defnedildi
7
Sinop Valiliği'nden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler