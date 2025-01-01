Ekvador'da Kaybolan 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltına Alındı

Ekvador'da Skandal: 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltında

Güney Amerika'nın Ekvador ülkesinde yaşanan kaybolma olayı gündemi sarstı. 4 çocuğun kaybolmasında sorumlu oldukları iddiasıyla 16 asker gözaltına alındı.

Gözaltı İşlemleri Başladı

Yasa Dışı Göç Kullanımı Birimi'ne bağlı Savcı Cristian Farez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların kaybolmasında rolü olduğu tespit edilen askerlerin gözaltına alındığını bildirdi. Farez, ellerinde bulunan kanıtların ve yayınlanan görüntülerin, askerlerin çocukların kaçırılmasındaki sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Ordu ve Ailelerden Gelen Tepkiler

Savcılığın talimatıyla askerlerin evlerine baskın yapılarak gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Ordudan yapılan açıklamada, kaybolan çocukların ölümünden büyük üzüntü duyulduğu, bu trajik olaya sebep olanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Yerel medya, geçen hafta Taura köyünde yanmış halde bulunan cesetlerin, kaybolan çocuklara ait olduğunun doğrulandığını bildirdi.

Aileler Adalet Arayışı İçin Sokağa Çıktı

Ülkede geniş yankı uyandıran bu olayın ardından, birçok bölgede hükümetin güvenlik politikalarına yönelik tepkiler ortaya çıktı. Çocukların kaçırılmasıyla ilgili aileler, ellerinde fotoğraf ve dövizlerle adalet çağrısında bulunmak üzere protestolar düzenledi.

Olayın Seyri

Yaşları 15, 15, 14 ve 11 olan 4 çocuk, Las Malvinas Mahallesi'nde arkadaşlarıyla futbol oynamak için dışarı çıkarken askerler tarafından zorla biyne bilinmeyen bir yere götürülmüştü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, çocukların Guayaquil kentinde bir caddede askerler tarafından bir kamyonetle götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Başlangıçta hükümet, çocukların kaybolmasında askerlerin sorumluluğunun bulunmadığını belirtse de, daha sonra çocukların Guayaquil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taura köyüne götürüldüğü kesinleşti. Ordu, çocukların akıbetinin bilinmediğini duyurmuş, aileler ise düzenledikleri protesto gösterisinde çocuklarının serbest bırakılmasını talep etmiştir.