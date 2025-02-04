Ekvador'da Saldırı Kurbanı Annesinin Yanında Bebeği Emeklerken Bulundu

Ekvador'da Acı Bir Olay: Bebek Yolda Bulundu

Güney Amerika'nın Ekvador ülkesinde, annesi silahlı bir saldırıda yaşamını yitiren 9 aylık bir bebek, ıssız bir yolda emeklerken tesadüfen keşfedildi. Olay, Santa Elena eyaletine bağlı Atahualpa ve Ancon Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, trafiğin oldukça seyrek olduğu bir güzergah üzerinde emekleyen bu minik bebek, oradan geçmekte olan bir kişi tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Ekvador Ulusal Polisi ekipleri, yakınlardaki bir cesedin 28 yaşındaki Rosa Yanina Vargas isimli bebeğin annesine ait olduğunu belirledi.

Şiddet Olayları ve Güvenlik Önlemleri

Yapılan incelemeler sonucunda, Vargas’ın silahla öldürüldüğü tespit edildi. Polis, annesinin saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutulduğunu değerlendirdi. Olay, Ekvador‘da son yıllarda artan şiddet olayları bağlamında dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor. Ülke, geçtiğimiz yıldan bu yana şiddetle mücadele ederken, bu yıl içerisinde 700 kişi cinayete kurban gitmiş durumda.

Bebek Yeni Ailesine Teslim Edildi

Bebek, hastanedeki gerekli sağlık kontrollerinin ardından anneannesine teslim edildi. Üzerinde yapılan araştırmalar, bebeğin babasının birkaç ay önce hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini de ortaya çıkardı.

Polis, bu üzücü olayı aydınlatmak ve saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatmıştır.