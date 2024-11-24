Ekvador'da Türkiye'nin Guayaquil Fahri Başkonsolosluğu Açıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Türkiye ile Ekvador arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosluğu açıldı. Resmi açılış, Guayaquil kentinde bulunan Hilton Colon Oteli'nde düzenlenen bir resepsiyon ile gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açılış Töreni

Resepsiyona, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın ve Fahri Başkonsolos olarak atanan Alvaro Dassum Alcivar ile birlikte kentin önde gelen isimleri, tanınmış iş insanları ve Türk vatandaşları katılım sağladı. Ekvador basını da açılışa geniş ilgi gösterdi.

Önemli Açıklamalar

Fahri Başkonsolos Dassum, burada yaptığı konuşmada, Türk hükümeti tarafından bu göreve layık görülmekten duyduğu gururu dile getirdi. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalışacağını vurguladı.

Büyükelçi Yalçın ise Türkiye ile Ekvador arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasında ikili ticaretin çeşitlenmesi ve artması için önemli açılım fırsatları bulunuyor" dedi. Yalçın, DEİK Ekvador İş Konseyi aracılığıyla 2024'te faaliyete geçecek Türk özel sektörü ile bu yöndeki çabalara destek sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, 2023'te yürürlüğe giren Ticaret İşbirliği Anlaşması ve 2024'te imzalanacak Gümrük Alanında İdari İşbirliği Anlaşması'nın ticaretin artırılmasında rol oynayacağını belirtti.

Gelecek Potansiyeli

Büyükelçi Yalçın, Ekvador'daki Türk firmaları Yılport ve Karpowership’in başarılarından da bahsederek, sektörel işbirliğinin önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Yenilenebilir enerji, müteahhitlik, sanayi, altyapı ve savunma sanayi alanlarında işbirliği fırsatlarını da vurguladı.

Ekvador ile 2025'te diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü kutlanacağını hatırlatan Yalçın, Guayaquil Fahri Başkonsolosluğunun açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilere birçok alanda katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Türkiye ile Ekvador arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunacak Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosluğunun açılışı gerçekleştirildi. "Ekvador'un İstanbul"u olarak nitelendirilen Guayaquil kentinde faaliyet gösterecek Fahri Başkonsolosluğun resmi açılış vesilesiyle buradaki Hilton Colon Oteli'nde resepsiyon düzenlendi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Türkiye ile Ekvador arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunacak Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosluğunun açılışı gerçekleştirildi. "Ekvador'un İstanbul"u olarak nitelendirilen Guayaquil kentinde faaliyet gösterecek Fahri Başkonsolosluğun resmi açılış vesilesiyle buradaki Hilton Colon Oteli'nde resepsiyon düzenlendi.