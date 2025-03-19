Ekvador Devlet Başkanı, Çete Sorununa Çözüm İçin Askeri Destek Talep Etti

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, çetelerle mücadele için ABD ve Avrupa'dan askeri yardım istedi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:35
Ekvador Devlet Başkanı, Çete Sorununa Çözüm İçin Askeri Destek Talep Etti

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede artan çete sorunuyla başa çıkmak amacıyla ABD, Brezilya ve Avrupa'dan askeri destek talep etti. Noboa, BBC'ye verdiği mülakatta, "uluslararası narko-terörist" olarak tanımladığı gruplara karşı Ekvador'un daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Noboa, dünyada üretilen kokainin yüzde 70'inin Ekvador'dan çıktığını belirterek, ABD Başkanı Trump'tan Ekvadorlu çeteleri "terör örgütleri" olarak tanımasını istedi. Uyuşturucuyla mücadelede, özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu ve Trump’ın müttefiği olan eski deniz komandosu Erik Prince ile işbirliği yapmayı düşündüğünü de dile getirdi. Ancak, bu ortaklığın yalnızca Ekvador yasaları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Noboa, ABD, Avrupa ve Brezilya'dan gelecek askeri desteklerin bu süreçte önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. "Son beş yıldır çeteler her türlü insan hakkını ihlal etti," diyen Noboa, seçim öncesi ülkedeki şiddetin artmasının olağan olduğunu ancak Ekvador’un bu sorunu tek başına çözemeyeceğini belirtti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador, son yıllarda uyuşturucu kartellerinin kaynaklı artan şiddet dalgasıyla mücadele ediyor. Özellikle son zamanlarda cinayet, gasp, tehdit, adam kaçırma gibi suçların yanı sıra siyasi parti adaylarının hedef alınması gibi olaylar Ekvador’da çözülmesi gereken sorunlar arasında yer alıyor.

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