Ekvador'un ''Pablo Escobar'ı'' olarak bilinen uyuşturucu baronu ABD'ye teslim edildi

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının başındaki Ekvador'un Pablo Escobar'ı lakaplı Wilder Emilio Sanchez Farfan, ABD'ye teslim edildi.

Ekvador'un ''Pablo Escobar'ı'' olarak bilinen uyuşturucu baronu ABD'ye teslim edildi
Yayın Tarihi:

Farfan, Kolombiya ve ABD'nin işbirliğiyle ele geçirildi. ''Kedi Farfan'' olarak bilinen Wilder Emilio Sanchez, ABD'ye Meksika üzerinden uyuşturucu taşımakla itham ediliyor. Sanchez ve beraberindeki 5 kişi, ABD'ye iade edildi. Bu haber, ulusal medyada yer aldı.

Farfan, uyuşturucuyu ABD'ye ulaştırmak için Meksika'nın Sinaloa karteliyle anlaşmıştı. Uzun süredir izlenen ve yakalamak için özenli bir çalışma yapılan Farfan'ın nasıl tutuklandığına dair ayrıntılar açıklanmadı.

Öne Çıkanlar
Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek
Dolar kuru bomba gibi patlayacak! O tarihte 65 TL'ye fırlayacak Dolar kuru bomba gibi patlayacak! O tarihte 65 TL'ye fırlayacak
Mayısalama derdi yok, hemen hazır! En kolay mayasız poğaça tarifi! Mayısalama derdi yok, hemen hazır! En kolay mayasız poğaça tarifi!
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek Lahey'den gelen İsrail Dava'sı kararına Emine Erdoğan'dan paylaşım geldi Lahey'den gelen İsrail Dava'sı kararına Emine Erdoğan'dan paylaşım geldi Yolcu minibüsünde doğum: İstanbul'da gerçekleşen olayda anne bebeğini minibüste kucağına aldı Yolcu minibüsünde doğum: İstanbul'da gerçekleşen olayda anne bebeğini minibüste kucağına aldı İsveç'in NATO üyeliği onay belgesi ABD'ye gönderildi İsveç'in NATO üyeliği onay belgesi ABD'ye gönderildi