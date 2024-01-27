Ekvador'un ''Pablo Escobar'ı'' olarak bilinen uyuşturucu baronu ABD'ye teslim edildi

Farfan, Kolombiya ve ABD'nin işbirliğiyle ele geçirildi. ''Kedi Farfan'' olarak bilinen Wilder Emilio Sanchez, ABD'ye Meksika üzerinden uyuşturucu taşımakla itham ediliyor. Sanchez ve beraberindeki 5 kişi, ABD'ye iade edildi. Bu haber, ulusal medyada yer aldı.

Farfan, uyuşturucuyu ABD'ye ulaştırmak için Meksika'nın Sinaloa karteliyle anlaşmıştı. Uzun süredir izlenen ve yakalamak için özenli bir çalışma yapılan Farfan'ın nasıl tutuklandığına dair ayrıntılar açıklanmadı.