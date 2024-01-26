Ekvator'da tarihinin en büyük uyuşturucu imhası gerçekleştirildi: 21,5 ton uyuşturucu imha edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador, uyuşturucu ile mücadelede rekor bir adım gerçekleştirdi. Geçen hafta kırsal alandaki bir çiftlikte düzenlenen operasyonda, 21,5 ton uyuşturucu ele geçirildi ve imha edildi.

Ekvator'da tarihinin en büyük uyuşturucu imhası gerçekleştirildi: 21,5 ton uyuşturucu imha edildi
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Ekvador, kırsal bölgedeki bir çiftlikte geçen hafta yakaladığı 21,5 ton uyuşturucuyu yok etti. İçişleri Bakanlığı, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu yok etme operasyonunun yapıldığını duyurdu. Uyuşturucunun dünya piyasasında yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, uyuşturucunun imha edilmesi için 11 saat harcandığı kaydedildi.

Açıklamada, suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda 17 uzun namlulu silah ve 5 bin 400 mermi de yakalandığı belirtildi ve operasyonların devam edeceği ifade edildi. Ulusal Narkotik Mücadele Müdürü Wiliam Villarroel ise açıklamasında, ele geçirilen uyuşturucunun farklı suç örgütlerine mensup olabileceğini, bu nedenle uyuşturucu tacirlerinin "ciddi zarar" gördüğünü dile getirdi.

ÜLKE GENELİNDE OHAL DURUMU HAKİM

Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi lideri Fito namıyla bilinen Adolfo Macias ve birkaç tutuklunun Guayas şehrindeki cezaevinden firar etmesi ve sonrasında polis araçlarının bombalanması nedeniyle 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL süresince 23.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği açıklanmıştı. OHAL ilanından sonra suç örgütleri, birçok polisi rehin almış ve araçlarını yakmıştı. Ayrıca sosyal medyada, çeteler tarafından alıkonulan polislerin, silah zoruyla Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yardım çağrısında bulundukları videolar yayınlanmıştı.

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