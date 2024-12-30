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El Al, Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Sonrası Moskova Uçuşlarını İptal Etti

El Al, Azerbaycan uçağının düşmesinin ardından Moskova uçuşlarını Mart 2025'e kadar iptal etti. Olayın etkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:10
El Al, Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Sonrası Moskova Uçuşlarını İptal Etti

El Al, Moskova Uçuşlarını Mart 2025'e Kadar İptal Etti

İsrail hava yolu şirketi El Al, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait bir yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülmesinin ardından, Moskova'ya olan uçuşlarını Mart 2025 sonuna kadar iptal etme kararı aldı.

El Al, 27 Aralık'ta Moskova uçuşlarını bir haftalığına durdurmuştu. Ancak, durum değerlendirmelerinin ardından bu süreyi uzatma kararı aldı. Şirketin yaptığı resmi açıklamada, Tel Aviv ile Moskova arasındaki tüm uçuşların, kapsamlı bir durum değerlendirmesi sonucu iptal edildiği belirtildi.

Azerbaycan Uçağının Düşmesi

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL'a ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Bu kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtarılmıştı. Azerbaycan yöneticileri, uçağın teknik ve fiziksel dış müdahale sonucu düştüğünü açıklamıştı.

AA’ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından hedef alındığını ifade etmişti. Bu olay sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, AZAL'a ait uçağın düşmesinin “trajik bir olay” olduğunu ve bunun Rus hava sahasında yaşandığını için özür diledi.

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