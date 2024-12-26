El Al, Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesinin Ardından Moskova Uçuşlarını İptal Etti

El Al'dan Moskova Uçuşlarına İptal

İsrail'in önde gelen hava yolu şirketlerinden El Al, Azerbaycan'a ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonrasında, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı gelecek haftaki uçuşları iptal etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, El Al'ın bu önemli iptal kararı, dün gerçekleşen trajik kaza nedeniyle alındı. Bu durum, hem El Al hem de yolcular açısından büyük bir belirsizlik yarattı.

Azerbaycan Uçağının Kazası

Olay, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağın, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle meydana geldi. Uçakta, 5 kişilik mürettebat ile toplam 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.

Ölü sayısının 38 olarak bildirildiği kazada, 29 kişi kurtarıldı. Uçağın düşüş sebebi olarak, Rus Pantsir-S hava savunma sisteminin saldırısına maruz kaldığı iddiaları gündeme geldi. Azerbaycanlı yetkililer, bu iddiaları doğruladı.