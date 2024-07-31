El Chapo'nun Oğlu Suçlamaları Reddetti

El Chapo'nun Oğlu ABD'deki Davada Suçlamaları Reddetti

ABD'de müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez, ülkeye uyuşturucu sokmakla suçlanmasına yönelik iddiaları reddetti.

Sinaola Karteli Bağlantıları ve Mahkeme Süreci

Lopez, Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucularından biri olan "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile birlikte Texas'ta gözaltına alındı. Illinois eyaletinin Chicago kentindeki federal mahkemede yapılan duruşmada, mahkeme giydiği turuncu elbisesiyle gelen Lopez'in kelepçe takılmadığı görüldü.

Mahkeme Kararı ve İleriye Dönük Tehlikeler

Mahkeme hakimi Sharon Johnson Coleman, yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonrasında Lopez’in tutuklu yargılanmasına karar vererek, bir sonraki duruşma tarihini 30 Eylül olarak belirledi. Lopez’in, suçlu bulunması halinde ölüm cezasıyla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Gözaltına Alınma Tarihi ve Aile İlişkileri

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Joaquin Guzman Lopez’in 25 Temmuz’da gözaltına alındığını açıklamıştı. Lopez'in kardeşi Ovidio Guzman 2023’te Meksika tarafından ABD'ye iade edilmiş ve suçlamaları reddetmişti. Diğer kardeşleri Ivan ve Alfredo Guzman Salazar ise hala firar halinde olarak bilinmektedir.

„El Chapo“ olarak bilinen Joaquin Guzman, ABD'de görülen bir davada geçen yılünün Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 ve 2015 yıllarında iki kez Meksika'dan kaçan Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmişti.