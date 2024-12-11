El Ezher Kurumu, İsrail'in Suriye'yi İşgalini Kınadı

El Ezher Kurumu'ndan Sert Tepki

Mısır'daki El Ezher Kurumu, Suriye topraklarını işgal etme girişiminde bulunan İsrail'i sert bir dille kınadı. Kurumun yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Suriye ile olan sınır bölgesindeki tampon bölgeyi ele geçirmesi eleştirildi.

Uluslararası Desteğe Çağrı

Açıklamada, İsrail'in bölge ülkelerinin topraklarını ve kaynaklarını gasp etme alışkanlığının giderek arttığına dikkat çekildi. El Ezher, Arap ve İslam ülkelerinin birlikte hareket ederek, bu kanserin önüne geçmek için uluslararası baskıyı kullanmaya davet etti.

Suriye Halkına Birlik Çağrısı

Suriyelilerin, istikrar ve refah için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda, Suriye halkına birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı ve her türlü kötülüğe karşı güven temennisinde bulunuldu.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla 8 Aralık'ta işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdi. 1967'den bu yana işgal altında tutulan bu topraklar, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile belirlenen sınırlarla korunuyor.

Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki işgalin 'geçici' olduğunu savunarak, orada yapılan askerî hareketlerin meşru olduğunu belirtti. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeye girme anlarına ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.