El Ezher Kurumu'ndan Fransa'ya Tepki: LGBT Temalı Hazreti İsa Canlandırması İle İlgili Açıklama

El Ezher Kurumu'ndan Sert Tepki

Mısır merkezli El Ezher Kurumu, Fransa’da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarındaki LGBT temalı Hazreti İsa canlandırmasına karşı sert bir dille tepki gösterdi.

Tepkinin Nedeni

Fransa’nın Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında, "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırılması sırasında sergilenen sahnelerin, Müslüman toplumu rencide ettiğine dair bir yazılı açıklama yapan El Ezher, "Mesih (Hazreti İsa) aleyhisselamın, şerefli şahsına hakaret eden bir üslupla tasvir edilmesi, dini ve ahlaki hassasiyetlere saygısızlık teşkil etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Toplum İçin Bir Uyarı

Buna ek olarak, El Ezher Kurumu, bu tür hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Nebi ve resullere yapılan hakaretlerin reddedilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Müslümanların, dini değerlere yönelik her türlü saldırıyı utanç verici bulduğuna inanıyoruz" dedi.

Küresel Tehlikeler

Ayrıca, dünya genelinde dine karşı işlenen hakaretlerin normalleştirilmesinin tehlikelerine de dikkat çekti. Açıklamada, bu hastalıkların yaygınlaşmasının, toplumu tahrip edeceği vurgulanarak, "Sapkın ve aşağılık eğilimlere karşı birleşme çağrısında bulunuyoruz" denildi.