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El Ezher Kurumu'ndan İslam Ülkelerine Filistin İçin Tehcir Planlarını Reddetme Çağrısı

El Ezher Kurumu, Arap ve İslam ülkelerine, Filistinlileri tehcir eden planları reddetme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:50
El Ezher Kurumu'ndan İslam Ülkelerine Filistin İçin Tehcir Planlarını Reddetme Çağrısı

El Ezher Kurumu'ndan Tehcir Planlarına Karşı Ortak Çağrı

Mısır'daki El Ezher Kurumu, Arap ve İslam ülkelerini Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen tehcir planlarını reddetmeye davet etti. Kurumun yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkının topraklarında kalması şartıyla Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına dair Mısır ve Arap ülkelerinin sergilediği tutuma destek vermeye davet ediyoruz," ifadesine yer verildi.

Ateşkes Anlaşması ve Dünya Liderlerine Çağrı

Açıklamada, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için her türlü baskının kurulması çağrısında bulunuldu. Dünya liderlerinin, ülkelerin kaderini etkileyen açıklamalar yaparken hikmeti elden bırakmamaları gerektiği vurgulandı.

Filistin halkına uygulanmaya elverişli olmayan önerilerin dayatılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Tüm dünyanın da Filistinlilerin kendi topraklarında, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinde yaşama hakkına saygı duyması gerekir," ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Arap ve Müslüman yöneticilerin yanı sıra tüm onur sahibi insanların, Filistin davasını tasfiye etme ve Filistinlileri vatanlarından etmeye zorlayarak davalarını sonsuza kadar yok etmeyi hedefleyen tehcir planlarını reddetmeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Vatanın kutsallığını hiçe sayarak Filistinlileri topraklarından etme hedefi uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemelidir," denildi.

Uluslararası toplumun, mazlum ve savunmasızlara yardım etmemesinin tüm dünyayı istikrarsızlığa sürükleyeceği belirtildi. Ayrıca, dünyadaki tüm dini kurumlara, mazlum Filistin halkını savunma çağrısı yapıldı.

Trump'ın Tehcir Planları

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'yi devralacaklarını ve Filistinlilerin yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da belirtmişti.

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