El Ezher Kurumu, Trump'ın Gazze Planını Kesinlikle Reddetti

El Ezher Kurumu'ndan Sert Yanıt

Mısır'daki El Ezher Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni ele geçirme planını kesin bir dille reddetti. Kurumun yaptığı yazılı açıklamada, bu tür önerilerin tarihsel gerçekleri anlamaktan uzak ve vatanın kutsallığını hissetmeyen kişilerce ortaya atıldığı ifade edildi.

‘Hayali Planlar’ Uyarısı

Açıklamada, “Tarihin gerçeklerini anlamayan, vatanın kutsallığını hissetmeyen bazı kişilerin önerdiği bu hayali planlar, ne kadar budala ve aymaz olursa olsun artık kimseyi aldatmıyor,” sözlerine yer verildi. Ayrıca, Gazze halkının cesur duruşu sayesinde bu tür siyasi oyunların bir daha tekrarlanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Filistinlilerin Hakları

El Ezher, tüm Arap ve İslam ülkeleri'ni, “Filistinlilerin doğuştan gelen, başkenti Kudüs olan ebedi devletlerini kurma hakkını elinden almaya çalışan bu kabul edilemez ihlallere ve içi boş açıklamalara karşı cesur ve birleşik bir duruş sergileme” konusunda çağrıda bulundu.

Trump’ın Kontrol Planı

Öte yandan, Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak oradaki patlamamış bombalar ve diğer tehlikeli silahların temizlenmesine dair sorumluluk alacağını belirtmişti.

Gazze’nin Durumu

Trump, Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu ve oradaki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu. “ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve bu alanda bir iş yapacağız,” diyerek, bölgedeki sorunların çözümü adına ABD'nin müdahale edeceğini ifade etti.