El Halil Aşiretleri İsrail'in "Aşiret Emirliği" Planını Reddetti

El Halil aşiretleri İsrail planını topluca reddetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde toplanan Filistinli aşiretler, İsrail'in kenti Filistin yönetiminden ayırıp aşiretlerin idaresine verme önerisini açıkça reddetti.

Valilik önünde kitlesel protesto

Filistinli aşiretler ve çeşitli gruplar, söz konusu planı protesto etmek amacıyla El Halil Valiliği önünde gösteri düzenledi. Aşiret liderleri burada yaptıkları konuşmalarda planın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

El Halil Valisi Halid Dudin, protestoda yaptığı konuşmada: "Binlerce şehit, yaralı ve esir veren El Halil, evlatlarının kanını ve acısını satmayacak ve vatanından ayrılmayı kabul etmeyecektir." dedi. Dudin, İsrail planlarına karşı koymak ve komploları engellemek için daha fazla birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

İddialar ve uluslararası bağlam

Haberlere göre, İsrail’in Kanal 24 televizyonunun 29 Ağustos Cuma günü yayımladığı haberde, Binyamin Netanyahu'nun üst düzey yetkililerle yapacağı bir toplantıda, birçok Batılı ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma niyetine tepki olarak bölgede Filistin yönetimi yetkililerinin yerine yerel aşiretlerin öne çıkarılması ve ayrı bir "emirlik" kurulması ihtimalini ele alacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin yönetiminin yerine El Halil’de kurulması planlanan bu yeni oluşumun İsrail’i Yahudi devleti olarak tanıması ve diğer Arap ülkeleri gibi İbrahim Anlaşmalarına katılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu gelişme, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamalarının ardından gündeme geldi.

Olayın ardından El Halil'deki aşiretlerin sert tutumu, bölgedeki siyasi dengeler ve olası yeni yapıların meşruiyeti konusundaki tartışmaları derinleştirdi.