El Halil'de Harem-i İbrahim 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde kapatılacak

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudilerin Yom Kippur bayramı bahanesiyle 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında üç gün boyunca tamamen kapatma ve ibadet için gelenlerin girişine engel olma kararı aldığı belirtildi.

Karar ve resmi açıklama

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu tarih aralığında camiyi kapatma ve ibadete gelenlerin girişine engel olma kararını uygulayacağını duyurduğu kaydedildi. Açıklamada, bu uygulamanın ibadet özgürlüğünün kısıtlanması ve Harem-i İbrahim'in sistematik biçimde hedef alınması anlamına geldiği ifade edildi.

Tepkiler ve uluslararası çağrı

Açıklamada ayrıca, camiye yönelik ihlallerin artmakta olduğuna dikkat çekilerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya caminin dini kimliğini tehdit eden bu uygulamaları durdurmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Camiye yönelik iddia edilen ihlaller

Filistin tarafı, İsrail yönetiminin Harem-i İbrahim'de şu ihlallerde bulunduğunu belirtiyor: ezan okunmasına sürekli olarak engel olma, namaz kılanları elektronik kapılardan geçmeye zorlama, üstlerini arama ve cami çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olma. Bu tür uygulamaların caminin dini kimliğini zedelediği vurgulandı.

Tarihi arka plan ve önceki uygulamalar

Harem-i İbrahim, Yahudilerin dini yılbaşı bayramı Roş Haşana bahanesiyle 22 Eylül tarihinde de kapatılmıştı. Cami, İslam dünyasında Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü mekan olarak kabul ediliyor.

Caminin altında Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentindeki cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Bölünmenin ardından Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğer bölümler Yahudilere ayrılarak sinagoga çevrildi.

Ayrıca açıklamada, Harem-i İbrahim'in zaman zaman İsrailli bakanların ve bazı İsraillilerin baskınlarına maruz kaldığı; ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken geçen ramazan ve Ramazan Bayramı'nda İsrail'in camiyi Müslümanların ibadeti için açmadığı hatırlatıldı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, alınan kapatma kararını kınayarak uluslararası kurumların devreye girmesi yönünde çağrı yaptı.