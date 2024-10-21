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El Halil'de İsrail Ordusunun Baskını: Bir Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun El Halil'deki baskınında bir Filistinli yaralandı, bölgedeki gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:04
El Halil'de İsrail Ordusunun Baskını: Bir Filistinli Yaralandı

El Halil'deki Baskın ve Yaralanmalar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleştirilen bir baskında bir Filistinli'yi yaraladı. Bu olay, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

Görgü Tanıkları ve Olayın Detayları

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, El Halil kentinde tarihi bir alanı ziyaret etmek isteyen Filistinlilerin, İsrail askerlerine yönelik arbede yaşadıklarını bildirdi. Bir Seba ve Vadi et-Tuffah caddelerinde çok sayıda işletmenin zorla kapatıldığı ve bu yerlerdeki araç trafiğinin engellendiği ifade edildi.

Sağlık Durumu

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgide ise yaralanan kişinin başından vurularak El Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Tarihi ve Kültürel Gerilim

İsrailli güçlerin, Yahudi bayramları sırasında El Halil'deki Bir Seba Caddesi'nde baskınlar düzenlemeleri, bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır. İsrailliler, bu caddenin yanı başında yer alan bir Filistinli evinin bodrum katının, tarihi bir Yahudi figürü olan 'Hebron' (el-Halil) mezarını barındırdığına inanmaktadır. Ancak Filistinliler, mezarın burada olmadığını savunmaktadır.

Son Gelişmeler ve İstatistikler

7 Ekim 2023'te başlayarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara girişen İsrail, bu tarihten itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda belirgin bir artış yaşandığını kaydetmiştir. Bu süre zarfında, 165'i çocuk olmak üzere toplam 759 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

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