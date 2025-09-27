El Halil'de İsrailli Gaspçıların Saldırısı: 3 Kişi Yaralandı

Mesafir Yatta ve çevresinde provokatif eylemler arttı

İşgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 2'si yabancı uyruklu aktivist olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, bir grup gaspçı İsrailli, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde El-Fehit bedevi topluluğu ve mülklerine saldırdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Mesafir Yatta'daki saldırıda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Aynı dönemde, İsrailliler El Halil'in kuzeyindeki Sair kasabası yakınlarında tarım arazilerini ateşe vermeye çalışmak gibi provokatif eylemlerde bulundu.

İddialara göre saldırgan İsrailliler, kuzey Ağvar bölgesinde de El-Himme bedevilerine saldırdı ve bazılarını darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.