El Halil'de İsrailli Gaspçıların Saldırısı: 3 Kişi Yaralandı

El Halil'in Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında, 2'si yabancı uyruklu aktivist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:56
El Halil'de İsrailli Gaspçıların Saldırısı: 3 Kişi Yaralandı

El Halil'de İsrailli Gaspçıların Saldırısı: 3 Kişi Yaralandı

Mesafir Yatta ve çevresinde provokatif eylemler arttı

İşgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 2'si yabancı uyruklu aktivist olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, bir grup gaspçı İsrailli, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde El-Fehit bedevi topluluğu ve mülklerine saldırdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Mesafir Yatta'daki saldırıda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Aynı dönemde, İsrailliler El Halil'in kuzeyindeki Sair kasabası yakınlarında tarım arazilerini ateşe vermeye çalışmak gibi provokatif eylemlerde bulundu.

İddialara göre saldırgan İsrailliler, kuzey Ağvar bölgesinde de El-Himme bedevilerine saldırdı ve bazılarını darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Eğirdir Çayköy'de Orman Yangını Söndürüldü
2
Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda
3
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü
4
KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri
5
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik
6
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
7
Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı